Киевляне потребовали от генпрокурора освободить Киев от Кличко

Активисты сразу нескольких общественных организаций украинской столицы пришли к зданию Генпрокуратуры Украины. Они потребовали от нового генпрокурора Руслана Рябошапки завести уголовные дела против киевского мэра Виталия Кличко и его подручных, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Манифестанты принесли с собой плакаты «Освободите Киев от Кличко!», «Мэра-мародера — в тюрьму!», «Остановите строительный террор!», «Нас атакуют рейдеры! Помогите!» и «Черного застройщика Кличко — вон!» и т.д. Толпа активистов хором требовала, чтобы генпрокурор Рябошапка лично вышел к ним, выслушал их жалобы на городскую власть. А также сам забрал у них документы, свидетельствующие о вопиющих нарушениях правил застройки, «распилах» средств на муниципальные объекты и прочих прегрешениях команды мэра.

Протестующие обвиняли Кличко в том, что он годами не решал самые насущные городские проблемы, но при этом сделал киевлянам такой «подарок», как пешеходный стеклянный мост. По мнению активистов, только на этом объекте городские власти «распилили» более 500 млн гривен. При этом сам «мост Кличко» уже пошел трещинами и начал разрушаться. Активисты периодически скандировали «Банду — геть!», «Ганьба!» («позор») и «Рябошапка, выйди к народу!»

Видя, что чиновник не реагирует на их просьбы, а в здание запускают только «нужных» людей, манифестанты заблокировали вход в прокуратуру, и некоторое время никого туда не впускали и не выпускали. Параллельно они обвиняли генпрокурора в том, что он уже «надел корону» и, по сути, ничем не отличается от своего предшественника Юрия Луценко, а также других представителей старой власти.

Спустя 40 минут после начала митинга к манифестантам подошел переговорщик от прокуратуры, и начал убеждать их в том, что их требования — это «не уровень генпрокурора», а дверь нужно быстро разблокировать. Это только раззадорило активистов, они начали еще громче скандировать, что «генпрокурор покрывает вора и мародера Кличко», включили сирену и начали ломиться в дверь.

Это помогло переломить ситуацию — вскоре лидеров митинга пригласили пройти вовнутрь, где с ними готов поговорить один из заместителей генпрокурора. Полтора десятка активистов направились в здание через боковой вход. Остальные, разблокировав главную дверь и постояв и покричав еще немного, стали сворачивать плакаты и расходиться.