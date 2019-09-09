В Госдуме предложили бороться с ожирением россиян SMS-рассылкой о победах спортсменов

Ожирение становится национальной угрозой, а потому для борьбы с ним и популяризации спорта необходимо использовать все доступные методы распространения информации, в том числе SMS-рассылку о победах российских спортсменов. Об этом заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член фракции ЛДПР Дмитрий Свищев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Ожирение становится национальной угрозой. Лишний вес — это основа многих опасных, смертельных заболеваний. Вред от употребления фастфуда, с приходом которого в Россию и появилась эта проблема, доказан, но жителей страны это не останавливает», — отметил парламентарий.

По его словам, помочь мотивировать граждан изменить отношение к себе и своему здоровью могли бы успешные отечественные спортсмены.

«Государство очень много в них инвестировало. И мне кажется, когда они достигли уровня, на котором сами могут дать что-то государству, — обязаны поработать на страну, как когда-то страна работала на них», — заявил Свищев.

Депутат считает, что спортсмены в обязательном порядке должны пропагандировать спорт, здоровый образ жизни и правильное питание. Он уточнил, что реализовать такой подход можно было бы посредством SMS-рассылок.

«Стоит использовать все доступные, современные, модные средства распространения информации, включая SMS-рассылку. Ее можно использовать, чтобы сообщать о победах россиян на соревнованиях, а также распространять призывы спортсменов заниматься спортом и вести здоровый образ жизни», — предложил Свищев.

Он добавил, что реклама фастфуда распространяется повсеместно, и необходимы ответные действия. По словам Свищева, люди «сидят в телефонах», вместо того, чтобы заняться бегом или выйти на прогулку.

«Если им придет информация от того же Хабиба Нурмагомедова, где он скажет: «Хорош сидеть, пошли заниматься спортом», — на мой взгляд, она окажет сильное воздействие. И стоит это копейки», — пояснил депутат.

Такие меры помогут решить задачу по вовлечению граждан в регулярные спортивные занятия, считает собеседник ФАН.

«Мы говорим, что свыше 55% россиян должны заниматься спортом к 2024 году. Без наглядного, личного примера наших прославленных спортсменов это, к сожалению, будет сделать очень сложно», — подытожил депутат.

Ранее Минздрав России сообщил о полуторакратном росте числа страдающих от ожирения граждан. По данным ведомства, в 2013 году было зарегистрировано 1,4 миллиона пациентов с таким диагнозом. В 2018 году показатель преодолел отметку в два миллиона.