Названы города России с самыми красивыми женщинами

Москва, 9 сентября. Туристический портал «ТурСтат» к Международному дню красоты, который ежегодно отмечают 9 сентября, представил рейтинг российских городов с самими красивыми женщинами. Об этом сообщается в пресс-релизе ресурса.

Эксперты сервиса обратились к пользователям Сети с вопросом: «В каком российском городе проживают самые красивые женщины?». В опросе участвовали примерно 200 интернет-пользователей.

По итогам опроса оказалось, что первое место заняла российская столица, за жительниц которой проголосовали 23% респондентов. На второй строчке расположился Петербург, выбранный 10% участников, пишет «Царьград».

Далее по списку идут Новосибирск и Ростов-на-Дону, которые набрали по 6% голосов пользователей. Отмечается, что в рейтинг также попали Екатеринбург — 5%, Казань — 5%, Красноярск — 5%, Самара — 5%, сообщает «МИР24».

По 4% набрали Краснодар, Сочи, а также Омск и Уфа, пишет «Газета Кемерова».

Напомним, весной пользователи сайта знакомств BeautifulPeople выбрали государства с самыми непривлекательными жителями. Список возглавила Великобритания, компанию ей составили Россия, Индия и Филиппины. Самыми красивыми были признаны граждане Швеции и Норвегии. Портал, созданный более 15 лет назад, оценивает внешность пользователя при регистрации.