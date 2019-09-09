Вмешательство Запада в выборы 8 сентября раскрыто и будет расследовано

Представители ЦИК, Роскомнадзора, Совета Федерации и Общественной палаты РФ зафиксировали в единый день голосования 8 сентября и предшествующий ему «день тишины» сразу несколько фактов иностранного вмешательства в выборы в РФ.

7 и 8 сентября в американских социальных сетях Facebook, Youtube и поисковой системе Google, несмотря на предупреждение Роскомнадзора, транслировалась реклама придуманного блогером Алексеем Навальным проекта по поддержке оппозиционных кандидатов «Умное голосование».

8 сентября — в день голосования — МИД Украины опубликовало на своем сайте сообщение с угрозами в адрес «всех причастных к организации и проведению выборов в Крыму».

Кроме того, Facebook неоднократно блокировал сообщения Мосгоризбиркома, в том числе о профилактике нарушений на выборах в Мосгордуму. А зарубежные СМИ, активно освещавшие процесс голосования, расставляли акценты в пользу оппозиционных кандидатов.

При этом ни одно из этих свидетельств не потребовало многолетних расследований, подобных безуспешным поискам «русского следа» спецпрокурором США Робертом Мюллером после выборов президента в 2016 году. В этом случае — в отличие от американского детектива с преступлением, которого не было, — не нужно было фантазировать и что-либо специально разыскивать.

Никто ничего не прятал: зарубежные «партнеры» в условиях малой надежды на успех действовали с изяществом слона в посудной лавке.

«Отлаживаются механизмы перед 2021 годом»

В минувшее воскресенье в 16 регионах России прошли прямые выборы губернаторов, в 13 — депутатов законодательных собраний региона, в 22 — городских парламентов в областных и краевых центрах. Состоялось голосование за кандидатов на пост мэра в столицах трех регионов. По четырем одномандатных округам избирались депутаты Государственной думы РФ. Кроме того, по всей стране прошло более пяти тысяч муниципальных выборов. В целом, выборы-2019 стали последней масштабной предвыборной кампанией перед избранием депутатов Госдумы VIII созыва в 2021 году.

«Заметно желание вмешаться в наши дела сейчас. Отлаживаются какие-то инструменты и механизмы, продолжается совершенствование перед 2021 годом. А в том, что это будет в 2024 году, — в этом ни у кого никаких сомнений нет», — заявил журналистам заместитель главы ЦИК Николай Булаев.

В течение единого дня голосования 8 сентября американский Facebook дважды блокировал в своей сети абсолютно законные посты Московской городской избирательной комиссии, в том числе об оперативной проверке жалоб на нарушения.

Разумеется, сообщения не содержали материалов порнографического или экстремистского характера и никаким образом не нарушали ни законов РФ, ни правил самой соцсети — кроме негласных обычаев Facebook устранять политически неугодную Западу информацию. Схема незатейливая — зато опробована не раз, в том числе на аккаунте Федерального агентства новостей и других российских СМИ.

«Фактически мы имеем дело с политической и идеологической цензурой в режиме реального времени, что можно расценивать как прямое иностранное вмешательство в выборы» — заявил глава Фонда защиты национальных ценностей, председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Столкнуться с неполадками пришлось накануне выборов и специалистам Центральной избирательной комиссии. Как сообщил журналистам представитель ведомства Антон Лопатин, была отбита серия хакерских атак на сайт ЦИК. На данный момент нет точных сведений о том, что они совершались из-за рубежа, однако в контексте остальных событий последних двух дней такой вариант кажется не только крайне вероятным, но и самым логичным.

Карта фейков

В Санкт-Петербурге иностранный агент «Ассоциация некоммерческих организаций «В защиту прав избирателей «Голос» в рамках своего проекта «Карта нарушений» пытался всячески парализовать работу местного избиркома и наблюдателей. Согласно данным сайта «Голоса» на 15.30 минут 8 сентября, в северной столице каждые 3 (!) минуты кто-нибудь в каком-нибудь УИКе что-то нарушал. Однако на поверку две трети этих сообщений изначально оказались ложными, по остальным же были проведены проверки.

«Коллеги немного дезинформируют избирателей с ситуацией вокруг выборов, которые сегодня проходят в Москве и на территории РФ», — вежливо упрекнул «Голос» сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека по выборам Игорь Борисов.

Как отмечают «Невские новости», информация «Голоса» о фальсификациях и вбросах на «карте нарушений» даже географически размещена неверно: избирательные округа не совпадают.

Пристрастность участников этого иноагента вполне объяснима. Согласно информации Минюста РФ, «Голос» финансируется Норвегией: в числе спонсоров движения в реестре иностранных агентов на сайте министерства значится Den norske Helsingforskomité. Кроме того, известна связь «Голоса» с Агентством США по международному развитию (USAID), подконтрольным Госдепартаменту. В частности только в 2014 году Госдеп США выделил организации «на развитие» 400 тысяч долларов.

Также на этих выборах, уже в Москве, «Голос» породил фейк о том, что один из кандидатов в Мосгордуму якобы был неправомерно задержан полицией.

А вот и вишенка на торте — за хулиганство в территориальной избирательной комиссии «Дорогомилово» 8 сентября был задержан координатор «Голоса» Владимир Егоров.

Не смогли помолчать

Буквально накануне выборов, 7 сентября, зарубежные интернет-корпорации были замечены в попытках повлиять на ход голосования, открыто нарушив избирательное законодательство РФ.

В день тишины, а также в день голосования американские социальные сети Facebook, Youtube и поисковая система Google транслировали политическую рекламу. В частности, Александр Малькевич обратил внимание на то, что если набрать в поисковике Google «Выборы в Мосгордуму», то первым делом пользователю покажут рекламу «Умного голосования» Алексея Навального.

Руководство Центризбиркома РФ расценило эти действия как вмешательство во внутренние дела России.

Роскомнадзор также зафиксировал «вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов» в стране. В ведомстве сообщили о передаче информации обо всех обнаруженных нарушениях в комиссию Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в выборы.

«Данные о вмешательстве в выборы в России со стороны зарубежных компаний Google и Facebook, собранные Центризбиркомом и Роскомнадзором, будут внимательно изучены комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации», — заявил ранее глава комиссии Василий Пискарев.

Член этой думской комиссии Андрей Исаев также подчеркнул, что представители американских корпораций будут приглашены на заседание в Госдуму. Нарушения компаниями Google и Facebook российского законодательства станут предметом серьезного разбирательства комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ. Об этом сообщил руководитель комиссии Андрей Климов.

Стоит отметить, что в Роскомнадзоре предполагали, что глобальные интернет-компании могут «забыть» о необходимости соблюдать российские законы на территории собственно России, и напомнили им об этом. Но те, судя по всему, снова «забыли».

Уже 9 сентября компания Google в ответ на обвинения в свой адрес заявила о «поддержке ответственной политической рекламы, соответствующей местным законам», сообщило агентство Рейтер. Зачем компания при этом поддержала рекламу, которая этим самым законом как раз не соответствует, в Google объяснить не смогли.

Новый повод для санкций

Нелепо думать, будто американские интернет-монстры вмешивались во внутренние дела России на свой страх и риск. Безусловно, за этим стояло политическое решение Вашингтона.

6 сентября члены Палаты представителей США озвучили предложение ввести очередные по счету санкции против России — на этот раз за «нарушение», по их мнению, прав человека в ходе протестов в Москве. Глава комитета по международным делам Палаты представителей демократ Элиот Энгел и другой влиятельный конгрессмен республиканец Майкл Маккол обратились с соответствующим заявлением к президенту США Дональду Трампу.

«Мы также призываем президента Трампа и его администрацию использовать свои полномочия для введения точечных санкций в отношении лиц, ответственных за эти грубые нарушения прав человека в России», — сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Энгела.

Конгрессмены заявили, что планируют тесно сотрудничать с Белым домом, чтобы «виновные понесли наказание». При этом эти американские политики традиционно не уточнили, что это за полномочия, позволяющие им оценивать и предпринимать какие-либо меры на международном уровне по следам событий внутренней повестки даже не всей России, а исключительно Москвы.

«Разумеется, подобные призывы являются вмешательством США в российские выборы», — констатировал член Совета Федерации Константин Косачев.

Решения о новых антироссийских санкциях пока не принято. Впрочем, в следующий раз, увы, ничто не помешает членам Палаты представителей США высосать из пальца новый повод, чтобы попытаться «наказать Россию».

Между тем, еще в начале августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о направлении официальных обращений властям США и Германии в связи со вмешательством их дипломатов и государственных СМИ во внутренние дела России.

«Как до субботних хождений, так и после посольство США активнейшим образом было вовлечено во всю эту деятельность», — напомнила Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Например, американское посольство в Москве опубликовало подробную информацию о точках сбора и маршруте незаконной акции 3 августа, а пресс-секретарь посольства активно комментировала итоги незаконного митинга, пояснила Захарова.

Агенты с микрофонами

Иностранные и финансируемые из-за рубежа российские СМИ также пытались всячески вмешаться в избирательный процесс, причем задолго до самих выборов. Но и в сам день голосования они продолжили нарушать закон.

«Сейчас по Euronews показывают ход выборов в Москве. Показывают, как Владимир Путин голосует. Сюжет сделан на скорую руку, но вот дальше, подробненько так, с чувством, с толком, расстановкой показывают, как голосуют Навальный и Соболь. И по времени значительно больше этому уделяется. Ну где глава государства, и где вот эти деятели?» — возмутился сенатор Андрей Климов.

Впрочем неадекватная верстка выпуска и пропагандистская подача материала — не новое и далеко не самое большое «достижение» либеральных СМИ. По информации члена Общественной палаты РФ Елены Суторминой, телеканал «Дождь» активно пропагандировал дату и время проведения незаконных митингов, вел репортажи с места событий. А базирующаяся в Латвии «Медуза» в своих репортажах искажала данные о числе участников незаконных протестов, вводя своих читателей в заблуждение.

Между тем, иностранные журналисты, буквально оккупировавшие несанкционированные акции протеста в Москве, своим присутствием значительно корректировали число участников в выгодном оппозиционерам направлении. Корреспонденты и операторы приходили на центральные площади Москвы десятками, поддерживая митинги в травле своих собственных коллег с федеральных СМИ и фиксируя на камеры злую забаву уличных «политиков».

Достаточно сказать, что незаконная акция 31 августа в Москве собрала всего около 750 человек. Но из них несколько десятков человек оказались сотрудниками France24 и германского издания Deutsche Welle, а также представителями «Дождя» и «Настоящего времени» — совместного медиапроекта «Радио Свобода» и «Голоса Америки», который финансируется с грантов Конгресса США.

Очевидно, что эта кампания по дестабилизации политической обстановки в России в связи с выборами-2019 велась системно, продолжительно и на разных уровнях. Но из-за своей искусственности она так и не принесла ощутимого результата. И дело тут, конечно, не в пресловутом «административном ресурсе», в котором горе-кандидаты обвиняли власть, не в действиях силовиков или членов избиркома, а в самих представителях оппозиции. Они даже не потрудились быть сколько-нибудь нормальными.

Страну поразил один наглядный пример неадекватности лидеров «оппозиции». В день вынесения приговоров их сторонникам, задержанным за правонарушения на незаконных митингах, Навальный и Соболь закатили вечеринку — с музыкой, плясками и… полностью обнаженным мужчиной в центре зала. Видимо, они полагали, что через пару дней зарубежные друзья снова помогут им «надеть» серьезные лица политиков. Но «партнеры» помочь не смогли — ведь в этом случае вообще вряд ли чем-то поможешь.