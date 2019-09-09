Лавров оценил слова Зеленского о разведении сил в Донбассе

Москва, 9 сентября. Москва приветствует готовность Киева к разведению средств и сил по линии соприкосновения сторон в Донбассе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы отметили с российской стороны весьма и весьма позитивные заявления президента Украины Владимира Зеленского», — подчеркнул министр на совместной конференции по результатам встречи глав МИД и Минобороны РФ и Франции в формате «2+2».

Лавров уточнил, что Россия по достоинству оценила слова украинского президента о том, что Киев заинтересован в решении вопроса о разведении сил и средств на линии соприкосновения через работу «нормандского формата» и контактной группы. Как отметил министр, начнется отвод сил с тех регионов, которые были согласованы еще три года назад, а затем и на всем протяжении линии соприкосновения.

Напомним, гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

В минувшую субботу состоялся телефонный разговор Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава Украины назвал состоявшийся обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой «первым шагом к разблокированию диалога с РФ» и анонсировал отвод сил в Донбассе, пишет Infox.ru.

Российский лидер в ходе беседы высказался о необходимости продолжения всесторонней подготовительной работы по подготовке саммита «нормандской четверки» для того, чтобы новая встреча в этом формате дала результаты и поспособствовала выполнению минских соглашений на высшем уровне.