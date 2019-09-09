На Украине назвали повышением ставок готовность Киева участвовать в «нормандском формате»

Готовность украинского лидера принять участие в «нормандском формате» говорит о том, что Владимир Зеленский повышает ставки. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Зеленский готов

Президент Украины Владимир Зеленский готов принять участие во встрече в нормандском формате. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.

«Мы планируем в ближайшее время провести встречу в нормандском формате. По меньшей мере, президент Зеленский готов это сделать даже не до декабря, а в этом месяце», — заявил Пристайко.

Ранее глава украинского МИД заявил, что Киев официально не приглашал Соединенные Штаты и Великобританию к участию в «нормандском формате» по урегулированию внутриукраинского конфликта на территории Донбасса. Однако он заметил, что не исключает возможности переформатирования этого формата.

Зеленский повышает ставки

Как отметил Евгений Голышкин, команда Зеленского всерьез взялась за позиционирование себя как самостоятельной силы, имеющей субъектность в принятии решений не только внутри Украины, но и в процессах, связанных с взаимодействием с крупными «внешними игроками». В первую очередь, это связано с необходимостью создания самостоятельного положительного образа для украинского электората, ожидающего новых и ответственных решений относительно раскрученных информационной повесткой проблем.

«Обмен пленными с Россией, активизация процессуальных процедур в отношении бывшего президента Петра Порошенко и повышенная медийность топ-спикеров команды Зеленского в текущих внутренних вопросах — часть единой стратегии. Риторика нового украинского внешнеполитического ведомства в подаче «мы планируем» говорит о том, что Зеленский и его команда повышают ставки. Они прекрасно понимают, что необходимость выполнения требований МВФ должна быть щедро оплачена выгодным кредитованием (продажа земель сельхоз назначения, приватизация энергетической промышленности до конца 2019 года), — пояснил Евгений Голышкин.

Эксперт заметил, что сегодня различные информационные ресурсы, подконтрольные новой команде, раскручивают информацию, что Петр Порошенко готовит путч. Он собирается вкладывать серьезные ресурсы в уличных национал-радикалов для раскачки ситуации.

«Конечно, повышение собственной роли в таких значимых событиях, как переговоры «нормандского формата», крайне важны для команды Зеленского. Вряд ли стоит рассчитывать на какие-то сюрпризы, которыми Зеленский может удивить стороны переговорного процесса. Скорее, он будет вынужден иди на уступки. Ведь вопрос энергетической безопасности Украины, и интересы торговых отношений между Европы и России игнорировать не выйдет, даже при большом желании «партнеров» из США», — добавил Евгений Голышкин.

Украинский политолог подчеркнул, что сейчас команда Зеленского будет активизировать внешнее направление, дабы прикрыть растущие противоречия внутри украинского постмайданного общества. Эти противоречия связаны с все более растущими внутренними проблемами экономического характера.

«Поэтому взятие инициативы в активизации переговоров в «нормандском формате» во всех отношениях Зеленскому выгодно», — заключил Евгений Голышкин.

20 мая Владимир Зеленский в парламенте принес присягу народу Украины. В ходе своей речи он объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах.