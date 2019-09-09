В Госдуме примут решение по Deutsche Welle без участия ее представителя на заседании

Москва, 9 сентября. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России примет решение по Deutsche Welle даже в случае неявки ее представителя на заседание. Такую позицию журналистам озвучил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее в СМИ сообщалось о готовности немецкой телерадиокомпании к диалогу, но с напоминанием о приглашении главы комиссии Василия Пискарева в Германию.

«К сожалению, Deutsche Welle проигнорировал наше приглашение (на заседание комиссии. — Прим. фАН). Что я могу по этому поводу сказать? Свои выводы комиссия сделает в любом случае и в любом случае, если на то будет решение Государственной думы, обличит в наше конкретное обращение к исполнительной власти Российской Федерации», — заявил Исаев.

Приглашая кого бы то ни было, комиссия предоставляет возможность выступить, изложить свою позицию, для того чтобы она была учтена при принятии решения, отметил парламентарий.

«Отказываясь от того, чтобы принять приглашение комиссии, эти структуры демонстрируют, что принципы демократии и открытости являются для них только словами», — сказал депутат.

Отказ от разговора никому никогда ничего хорошего не приносил, напомнил Исаев.

Ранее Deutsche Welle отказалась принять участие в заседании комиссии, сообщив о возможности обсуждения вопроса с главой комиссии Василием Пискаревым в Германии. Парламентарий, в свою очередь, заявил о необходимости вести диалог на территории России.