Представителей Google и Facebook пригласят на заседание комиссии Госдумы по вмешательству

Москва, 9 сентября. Представителей Google и Facebook пригласят на заседание думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Об этом журналистам сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее, комментируя обвинения во вмешательстве во внутренние дела России, Google заявила о поддержке «ответственной» политической рекламы, якобы соответствующей местным законам. Согласно позиции Facebook, ответственность за соблюдение избирательного законодательства несут местные рекламодатели.

«Крупнейшие информационные ресурсы, такие как Facebook и Google, грубо нарушили законодательство Российской Федерации о выборах, разместив в день тишины и даже в день голосования открытые призывы голосовать за тех или иных кандидатов, списки и так далее. Мы, разумеется, будем разбираться с этой ситуацией. Мы намерены пригласить представителей этих структур, для того чтобы они приняли участие в заседании комиссии», — заявил Исаев.

Он также напомнил, что завтра Госдума планирует принять постановления о создании самой комиссии и избрании ее руководителя.

«Будут высказаны и мнения представленных в Государственной думе партий о фактах иностранного вмешательства», — добавил Исаев.

Напомним, ранее замглавы ЦИК Николай Булаев заявил о том, что многие материалы, опубликованные на ресурсах Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела России. Кроме того, о наличии политической рекламы на данных сайтах в единый день голосования, когда она запрещена, сообщал и Роскомнадзор.