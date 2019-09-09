Шведский ученый предложил есть человечину ради спасения планеты

Стокгольм, 9 сентября. Шведский ученый-бихевиорист Магнус Седерлунд предложил есть человечину для спасения Земли.

Седерлунд выступил с крайне неожиданным и шокирующим предложением. В проблемах экологии на планете он винит мясную промышленность и сельское хозяйство. В качестве решения проблемы он предложил есть человеческие трупы.

Ученый намерен проводить гастрономические семинары, в рамках которых будет подробно излагать свои идеи о перспективах потребления человечины. Швед убежден, что консервативность людей в пищевых привычках становится основным препятствием для появления новых блюд. Эксперт убежден, что каннибализм станет нормой будущего, передает «ФедералПресс».

Журналист The New American при этом выдвинул мнение, что на самом деле Седерлунд не намерен реализовывать свои идеи. СМИ предположили, что скандальным заявлением ученый из Стокгольмской высшей школы экономики просто хочет сделать себе громкое имя.

Кроме того, автор статьи о заявлении ученого-бихевиориста отмечает, что ситуация с экологией хоть и вызывает беспокойство, однако не достигла такой критической точки. В частности, мировой океан загрязняется всего на 2%, а экология якобы стала лучше, чем 60 лет назад.

«Реальная угроза в том, что зеленые будут и дальше пичкать нас пропагандой в надежде выстроить левую антиутопию, где остановится технический прогресс и не будут создаваться материальные блага — и мы окажемся на пороге бедности и гибели», — комментирует журналист заявление Седерлунда.

Ранее Минприроды РФ назвало российские города с самым загрязненным воздухом. Наибольшее их число находится в Сибири.