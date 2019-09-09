Эксперт ждет изменений в составе сборной России против Казахстана

Москва, 9 сентября. Бывший главный тренер сборной Камеруна, юношеской сборной Китая и «Томи» Валерий Непомнящий в разговоре с Федеральным агентством новостей рассказал о своих ожиданиях в преддверии матча отборочного турнира к Евро-2020 между Россией и Казахстаном.

«Жду, прежде всего, еще более уверенной победы нашей команды над Казахстаном, чем над Шотландией. Мне представляется, что сейчас эти команды примерно равны. Может быть, шотландцы даже посильнее. Но, полагаю, что будут некоторые изменения в составе у нас. Может быть, кто-то из центральных защитников будет отдыхать. Вполне вероятно, что [Юрию] Жиркову дадут отдохнуть. Возможно появление кого-то из нападающих — вплоть до того, что [Артем] Дзюба получит паузу», — считает специалист.

По его мнению, задача в текущем отборочном турнире будет выполнена.

«Конечно, лучше не говорить, что мы уже вышли на Евро. Но мы понимаем, что задача будет решена. Я с интересом жду матча против Бельгии дома и, конечно, ответную игру с шотландцами. Не с точки зрения решения задач. Хочется посмотреть на их конкурентоспособность против бельгийцев. Рекорд Дзюбы по голам за сборную? Думаю, что он догонит [Александра] Кержакова. И не только голами в матчах с Сан-Марино», — сказал 76-летний тренер.

Россия сыграет с Казахстаном 9 сентября в Калининграде. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.