Триполи сегодня: фоторепортаж. Часть 2

Корреспонденты ФАН подготовили фоторепортаж из столицы Ливии.
Работающие в Ливии корреспонденты Федерального агентства новостей Владимир Малянов и Альгирдас Микульскис публикуют вторую часть своего репортажа из Триполи. Первую можно увидеть здесь.
Это самый большой рынок Триполи. Называется он Сук Худра. Находится в районе Хайлюслам.
Торгуют тут не только фруктами и овощами, но и чаем, например. Ходят вот с такими тележками, в которых сразу и поддон с углями, и чайники, и заварка с сахаром и пряностями.
И фрукты, и овощи тут стоят от одного до двух динаров за килограмм.
Некоторые продавцы сами просили сфотографировать их и с удовольствием позировали. Ну а чем еще заниматься в ожидании покупателя?
Рынок действительно очень большой, так что суета тут постоянная: подвозят свежий товар на тележках, разгружают ящики, ходят покупатели.
Есть тут и мясной отдел. Какой кусочек нужен – тот и отрежут.
Некоторые родители-бизнесмены (именно так, свое место на рынке – это тоже бизнес) берут на подмогу сыновей.
Даже за воротами рынка торговля не заканчивается. Кому не хватило места внутри – работают у входа.
А в районе Сихея недавно открылся новый «KFC», теперь их в Триполи два. Кстати, это единственная зарубежная франшиза фастфуда, которая тут есть.
Буквально в паре сотен метров от цивилизованного района Сихея начинается другой район, Гергадж. Самый опасный район Триполи.
«Здесь каждый второй и продаёт, и употребляет. А ещё людей похищают, машины», – рассказал переводчик.
Машин тут действительно много. В основном разбитые. Это и краденные машины, и просто битые, которые хозяева пускают на распил.
А в нескольких десятках метров от ржавеющих кузовов – море.
Берег здесь каменистый. Но никто не купается не из-за этого, а потому что весь берег усыпан мусором.
Некоторые автомобили разобраны до основания.
На участке берега длиной метров в 100 раскинулось настоящее кладбище машин.
И лодок. Почему все это брошено? «Кому-то просто не нужно, денег много. А какие-то машины вообще не отсюда», – сообщил сопровождающий.
«Не отсюда» – это означает, что их либо угнали, либо похитили вместе с хозяином, чтобы потом требовать с родственников выкуп.
Завораживающее место с довольно жуткой историей. Вечером в этот район лучше не заходить, особенно вглубь улиц и с фотоаппаратом. Там – дома местных наркобаронов и их охрана из числа местных хулиганов.
А вот днем – можно. Если осторожно. Например, у моря гораздо безопаснее, тут обосновались местные рыбаки.
Самих рыбаков и их лодки местные бандиты не трогают. Даже данью никакой не обкладывают. Видимо, боятся, что тогда рыбаки уйдут в другое место, и покупать морепродукты придётся где-нибудь на другом конце города.
А вот так тут выглядит берег. Тонны мусора и остатки выброшенных на этот мусор деревьев.
Это уже другой район, Мансура. Разбомбленное здание на фото – один из бывших штабов Каддафи. Подобных зданий (разбомбленных и обгоревших) в городе немало.
А через дорогу – граффити, на котором изображён город без развалин, видимо, такой – целой и с гордо развевающимся флагом неизвестный местный художник видит Ливию.
Буквально в полукилометре от разбомбленного здания – центральный парк района Мансура. Тут есть дворники и рабочая система орошения.
Из парка видна башня отеля «Мариот». Огромный стеклянный небоскрёб покрывается пылью уже не первый год. Потому что война.
А в парке – дети резвятся на качелях. Улыбчивые и радостные.
Вера и дети – пожалуй, самое главное, что помогает жителям столицы жить в это непростое для них время.
А самим детям для радости много не надо, им хватает пары качелей, батута и моря.
Гуляют в парке и молодые парочки. Но фотографироваться соглашаются крайне редко.
Зато местная ребятня фотографам всегда рада, вон, даже ладошкой машет сверху.
На этом граффити написано «Улицы Мансуры», так местные художники отметили свой район.
А это рыбный рынок напротив Старого города. По пятницам здесь ажиотаж.
Впрочем, в будние дни тоже есть, из чего выбрать.
И пока половина прилавков пустует (чтобы открыться в пятницу), на другие едва успевают приносить свежий товар.
Нам рассказывали, какая тут есть рыба, но мы не запомнили, слишком уж велико разнообразие богатств Средиземного моря.
Помимо рыбы, есть креветки, мидии, кальмары.
Чтобы рыба была свежей, прилавки посыпают льдом.
Приходят на рыбный рынок семьями. Вот этот парень явно определился с тем, что хочет на ужин.
А для самых привередливых найдётся тут даже мясо акулы. Вот уж действительно, море кормит.