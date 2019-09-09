Треть сообщений о нарушениях на выборах в Петербурге оказалась фейками

Санкт-Петербург, 9 сентября. Треть сообщений о предполагаемых нарушениях на выборах в Петербурге оказалась фейками. Об этом сообщили в пресс-службе корпуса «За чистые выборы».

8 сентября в Северной столице работал ситуационный центр корпуса, который координировал работу наблюдателей. За прозрачностью избирательного процесса следил 351 представитель корпуса «За чистые выборы». Наблюдатели присутствовали на избирательных участках в Петербурге, Ленинградской и Псковской областях. Всю информацию, поступающую с участков, в режиме реального времени публиковали на интерактивной карте платформы «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

В пресс-службе отметили, что петербургские выборы прошли в условиях конкурентности и открытости избирательных процедур. Всего по итогам единого дня голосования ситуационным центром было получено 158 сообщений о возможных нарушениях на выборах. Более 100 проблемных ситуаций разрешили в реальном времени, еще три сообщения касались правовых споров между участниками процесса.

«39 сообщений, а это 30%, оказались фейками, по 10 проводится проверка», — рассказали в корпусе «За чистые выборы».

В пресс-службе подчеркнули, что все сообщения о возможных нарушениях проверялись наблюдателями и выездными мобильными группами. Только после этого данную информацию наносили на карту (НОМ).

Напомним, 8 сентября в Петербурге прошли губернаторские и муниципальные выборы. Чтобы дискредитировать прозрачный и законный избирательный процесс, «оппозиционеры» Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский активно распространяли различные фейки и сфабрикованные видео.

Отметим, что выборы губернатора Петербурга прошли без существенных нарушений. Все зафиксированные жалобы касались только муниципальных выборов и были связаны с оппозицией.