Следствие предъявило обвинение мужчине, напавшему на Памфилову с электрошокером

Москва, 9 сентября. Следствие предъявило обвинение в разбое мужчине, который напал на главу ЦИК Эллу Памфилову в ее доме и ударил ее электрошокером. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

По ее словам, следствие просит суд поместить обвиняемого под стражу до 6 ноября. Царева отметила, что мужчине грозит до 12 лет лишения свободы за разбой с незаконным проникновением в жилище, передает РИА Новости.

Напомним, нападение на Эллу Памфилову произошло за два дня до единого дня голосования. Злоумышленник в маске, полностью закрывающей лицо, пролез через окно на террасу дома. Памфилова проснулась и вышла на шум. Злоумышленник напал на главу ЦИК и несколько раз ударил ее электрошокером, передает KP.Ru. Позже Элла Памфилова рассказала, что попыталась отбиться от грабителя и ударила его стулом, после чего незнакомец сбежал.

Подозреваемого задержали 7 сентября, передает НСН. 36-летний уроженец Казахстана рассказал, что приехал в Россию на заработки, но не мог найти работу. Он рассказал, что пробрался в дом Памфиловой, чтобы найти еду, и признался, что не знал, в чей дом пытался проникнуть. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой с незаконным проникновением в жилище».