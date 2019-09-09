Женева, 9 сентября. Экономические санкции США против Венесуэлы дополнительно усугубляют тяжелую гуманитарную ситуацию в стране и выступают причиной оттока населения. Об этом заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в Женеве на 42-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

Представитель ООН обеспокоена обострением кризиса в Венесуэле из-за санкций США.

Она напомнила, что ранее уже говорила о возможном суровом воздействии новых санкций Вашингтона. Несмотря на то, что они предусматривают исключение для гуманитарной помощи, сокращение государственных доходов и уменьшение производства нефти «уже серьезно сказались на социальных программах и населении в целом», отметила комиссар.

«Все это способствует ухудшению гуманитарной ситуации и исходу венесуэльцев из страны», — констатировала Бачелет.

Она также подняла серьезные проблемы в области здравоохранения в государстве. По словам комиссара, более 400 тысяч человек в Венесуэле страдают от хронических заболеваний и не имеют при этом достаточного доступа к лекарственным препаратам и лечению.

Финансовые проблемы стали причиной ожидания по меньшей мере для 39 человек поездки за рубеж, чтобы получить трансплантацию по спонсируемым государством программам, а за последние 4 месяца четверо жителей скончались, так и не дождавшись операционного вмешательства.

«Вследствие нехватки поставок два имеющихся центра, способных проводить пересадку костного мозга, сталкиваются с серьезными операционными проблемами», — отметила верховный комиссар.

5 августа лидер США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который полностью блокирует собственность правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и вводит запрет на любое предоставление ему финансов, товаров и услуг. Под блокировку попали активы всех ведомств правительства, Центрального банка Венесуэлы, а также государственной нефтяной компании PDVSA.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал «международным бандитизмом» решение Вашингтона блокировать активы венесуэльских властей, передает «Взгляд».

В Венесуэле на протяжении нескольких лет длится экономический кризис, в условиях которого отягчающим обстоятельством выступают введенные против страны суровые санкции США.

В январе лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне организованных его сторонниками беспорядков объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Попытка госпереворота была поддержана США, Канадой и рядом союзников Вашингтона в Латинской Америке. В поддержку переворота также выступили 19 европейских стран.

Они выпустили совместную декларацию, в которой массово признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Россия и Китай осудили западные страны за содействие госперевороту в Боливарианской Республике.

Западные СМИ воспользовались венесуэльским кризисом и развернули информационную войну. Они распространили лживые сообщения о «золоте Мадуро», которое якобы вывозилось из Венесуэлы самолетами российской авиакомпании, и фейки о так называемой ЧВК «Вагнера», которую якобы направили в Каракас. Впоследствии все фейковые новости были опровергнуты, что примечательно, в ряде случаев теми же СМИ, которые ранее их распространили.