Лавров надеется на нормализацию отношений РФ и Украины после состоявшегося обмена

Москва, 9 сентября. Обмен между Россией и Украиной сможет способствовать урегулированию ситуации в Донбассе и позволит отозвать агрессивные решения режима экс-главы Украины Петра Порошенко. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны РФ и Франции.

Глава дипломатического ведомства рассказал, что российская сторона удовлетворена произведенным обменом «35 на 35», и выразил надежду, что обмен стал шагом на пути к нормализации русско-украинских отношений и, в частности, урегулированию ситуации в Донбассе.

«Мы надеемся, ..., что параллельно с урегулированием в Донбассе и российско-украинские отношения будут нормализовываться, и те агрессивные и антироссийские решения, которые принимал режим Порошенко, будут отозваны...», — рассказал Лавров.

Он отметил, что в этом случае отношения между странами будут основаны на взаимном уважении, а также будет продемонстрировано уважение национальных меньшинств на территориях государств.

Сегодня в Москве состоялась встреча главы ВС Франции Флоранс Парли и главы французского МИД Жана-Ива Ле Дриана с главами внешнеполитического и оборонного ведомств России — Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу. Переговоры прошли в формате «2+2». Целью встречи в российской столице было заявлено определение направления работы для развития сотрудничества двух оборонных ведомств.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с Парли рассказал о готовности полноформатного сотрудничества с ВС Франции, а также предложил по итогам встречи подготовить согласованный обеими сторонами перечень задач в рамках сотрудничества.