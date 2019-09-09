Зюганов заявил, что «Умное голосование» не имеет отношения к успехам КПРФ на выборах

Москва, 9 сентября. Проект «Умное голосование» не имеет никакого отношения к победам КПРФ на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе пресс-конференции в столице, подводя итоги единого дня голосования.

Так парламентарий прокомментировал заявление опального блогера Алексея Навального, который приписал успехи КПРФ на выборах именно этой системе, всеми способами продвигаемой оппозицией. Смысл ее заключался в том, чтобы избиратели целенаправленно голосовали за кандидатов не от партии власти.

Зюганов напомнил, что КПРФ создала команду, а также консолидировала вокруг себя более 50 организаций. По его словам, депутаты от КПРФ провели три съезда обманутых дольщиков и полностью взяли на себя обязательство защитить интересы москвичей.

«Мы все сделали, чтобы принять поправки в закон или рассчитаться с обманутыми дольщиками. Дольщики нас услышали и в ответ пошли на выборы», — подчеркнул он.

Как сообщал НСН, окончательная средняя явка на выборах, прошедших 8 сентября, составила 41,2%.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что победа трех кандидатов от партии «Справедливая Россия» на выборах в московский парламент является только их заслугой, система так называемого «Умного голосования» никаким образом на это не повлияла.

Ранее Дмитрий Гудков обрушился с резкой критикой на проект Навального «Умное голосование». По его мнению, этот проект является ненадежным и абсолютно неэффективным. Критиковал проект Навального и дистанцировавшийся от так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» беглый олигарх Михаил Ходорковский.

«Умное голосование» не вызывает доверия и у представителей СМИ. К примеру, блогер Леся Рябцева и публицист Дмитрий Лекух обращали внимание на тот факт, что проект Навального является мошенническим и придуман не для отстаивания интересов россиян, а для того, чтобы представители так называемого «ФБК» смогли собрать средства для комфортного «отдыха за границей». Член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев указывал на список кандидатов в МГД, за которых предлагал голосовать Навальный, и предположил, что блогер может использовать свой проект для мести конкурентам.