Кремль с осторожным оптимизмом оценивает состоявшийся обмен между РФ и Украиной

Москва, 9 сентября. Российские власти положительно оценивают состоявшийся обмен удерживаемых лиц между Москвой и Киевом. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, обмен может быть первым признаком нормализации отношений между двумя странами.

«Мы позитивно оцениваем и приветствуем состоявшийся обмен. Безусловно, он дает повод для осторожного оптимизма в плане продолжения дальнейшей работы в русле поисков путей для нормализации отношений между Россией и Украиной», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля выразил надежду на то, что обмен будет способствовать выполнению Украиной минских договоренностей, которые являются залогом мира в Донбассе, сообщает «Вечерняя Москва».

Песков добавил, что Путин не поехал лично встречать освобожденных украинской стороной лиц, поскольку это не прерогатива главы государства. Кроме того, он подчеркнул, что для Москвы важнее результат, чем красивая картинка в телевизоре, передает НСН.

Сразу же после обмена на Украине начали критиковать президента страны Владимира Зеленского, который якобы «пошел на поводу у Кремля». Украинский политолог Алексей Якубин пояснил, что все эти разговоры идут из лагеря сторонников бывшего президента Петра Порошенко, которые являются представителями партии войны и нацелены на противостояние с Россией. Кроме того, им обидно, что Зеленский, едва придя к власти смог добиться подвижек в вопросе обмена, чего не наблюдалось при Порошенко, отмечает телеканал 360.

Напомним, что 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной. С каждой стороны были переданы по 35 человек. В Киев прибыли задержанные в Керченском проливе моряки, осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов, в Москву — руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и один из ключевых свидетелей по делу сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing-777 Владимир Цемах.

Президент РФ Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили по телефону итоги обмена. Лидеры двух стран сошлись во мнении, что это была важная гуманитарная акция.