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Медведев поздравил Беглова с избранием губернатором Петербурга

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Медведев поздравил Беглова с избранием губернатором Петербурга

Санкт-Петербург, 9 сентября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил самовыдвиженца Александра Беглова с избранием на должность губернатора Петербурга. 

«Хочу также поздравить избранного губернатора Петербурга, Александра Беглова​​​… Он самовыдвиженец, но не порывал своих связей с «Единой Россией». Мы также считаем его близким нам человеком», — сказал Медведев, выступая в региональном отделении партии в Северной столице.

Глава российского Кабмина пожелал Беглову успехов в должности главы города.

Согласно данным ЦИК, Александр Беглов лидирует на губернаторских выборах в Петербурге. После обработки 99,26% протоколов стало известно, что его кандидатуру поддержали 64,46% петербуржцев, напомнила «Газета.ру». Второе место занимает Надежда Тихонова от «Справедливой России» (16,85%), третье — Михаил Амосов от «Гражданской платформы» (16.01%).

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