Билан испугал самарцев неадекватным выступлением на праздновании Дня города

Самара, 9 сентября. Жителей Самары испугало выступление известного певца Димы Билана на праздновании Дня города, во время которого исполнитель подозрительно медленно пел и совершал странные телодвижения.

Во время концерта на площади Куйбышева артист вел себя более чем необычно. Судя по кадрам видео, появившихся в Сети, взгляд Билана блуждал по залу, сам артист периодически забывал слова своих же песен, невнятно общался с публикой. Затем он и вовсе сел на сцену и медленно выпил бутылку воды.

Как передает телеканал «360», самарцы потребовали от властей города принести им извинения за «неадекватного» Билана на сцене. Певец, по их мнению, выступал «под препаратами». При этом многочисленные фанаты артиста в Сети встали на защиту любимого исполнителя и высказали в адрес Билана множество теплых слов поддержки.

Однако в большинстве своем интернет-пользователи сошлись во мнении, что певец был «в неадеквате», и посоветовали организаторам включать в таких неприятных ситуациях фонограмму.

«Неприятно было смотреть на такое «шоу», — написали разочарованные девушки.

Ранее известный российский исполнитель заявил, что не хочет возвращаться в телепроект «Голос» в роли наставника. Артист признался, что был бы рад снова принять участие в шоу, но сделать это ему мешает элементарная усталость. Кроме того, по мнению певца, на этой передаче свое он уже «отголосил».

При этом несколько недель назад Билан кардинально сменил имидж — перекрасив волосы в светлый оттенок, певец удивил поклонников. Почти сразу на преображение артиста отреагировал коллега по цеху Николай Басков, который поздравил Балана со вступлением в отряд светловолосых.