Фоменко на автомобиле сорвался в пропасть при выполнении трюка

Москва, 9 сентября. Ведущий передачи «Россия рулит!» Николай Фоменко сорвался в пропасть при выполнении автомобильного трюка.

В программе принимал участие житель алтайского села Хмелевка Павел Корчагин. Мужчина давно привык к бездорожью и заявил, что приноровился проезжать по самым сложнопроходимым участкам дороги.

По просьбе гостя из Алтайского края в студии проложили две колеи из пеньков и досок на высоте 1,2 метра. Доски на пеньках были расположены под разными углами, поэтому водителю, проезжая по ним, необходимо было ловить баланс. Испытание назвали «Через пень-колоду…», пишет «Дни».

Фоменко решил сам попробовать проделать этот трюк. Ведущий не стал надевать шлем и комбинезон и сел за руль автомобиля. Фоменко успешно преодолел только половину дистанции, затем автомобиль потерял баланс и упал в пропасть. Из автомобиля после падения выбраться ему из салона помог технический персонал передачи.

К счастью, ведущий не пострадал и уже через пару минут вернулся к работе. Как пишет «Петербургский дневник», «студийная» авария на съемочный процесс серьезно не повлияла — при падении Фоменко не получил травм.

В субботу страшная авария произошла во время первой гонки этапа «Формулы-3» в Италии. Болид с австралийским гонщиком Campos Racing Алекс Перони трижды перевернулся в воздухе, после чего влетел в заграждение. В Сети было опубликовано видео этого ДТП.