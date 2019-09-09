Шойгу заявил, что север Африки может стать прибежищем для изгнанных из Сирии боевиков

Москва, 9 сентября. Север Африки и регион Сахеля могут стать новым прибежищем террористов после изгнания их из Сирийской Арабской Республики. Об этом заявил в понедельник глава министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу по окончании встречи руководителей внешнеполитических и военных ведомств России и Франции в формате «2+2».

Военный министр также указал на то, что участники переговоров констатировали схожесть взглядов ведомств касательно способов локализации этих угроз и наметили конкретные меры по координации совместных действий, передает ТАСС.

Ранее руководитель военного ведомства Сергей Шойгу на встрече со своим французским коллегой Флорансом Парли обратил внимание на то, что Минобороны РФ готово сотрудничать с коллегами из Франции настолько плотно, насколько к этому готовы французские военнослужащие.

Как отмечал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей военный эксперт Вадим Козюлин, Шойгу приступил к восстановлению отношений с французскими военными.

Напомним, военный конфликт в Сирии продолжается в течение восьми лет — с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Ираке и САР. В настоящее время сирийские власти продолжают зачистки от боевиков, а также работают над восстановлением инфраструктуры в стране и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.