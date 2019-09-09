Москва, 9 сентября. Избранные в Мосгордуму депутаты будут приведены к присяге 12 сентября. Об этом сообщил вновь избранный депутат, зампредседателя шестого созыва МГД Николай Губенко.

По его словам, первое собрание нового состава столичного парламента состоится 12 сентября.

«В торжественной обстановке депутаты должны будут дать присягу. А 17-го будет организационное собрание, где будут избираться председатель, заместители председателя», — сказал Николай Губенко в комментарии РИА Новости.

Парламентарий добавил, что после этого также будет избран оргкомитет Мосгордумы, который составит повестку первого заседания МГД. Оно состоится 19 сентября.

Как передает НСН, средняя явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы составила 21,77%. По итогам обработки 100% протоколов, в 26 округах столицы лидировали самовыдвиженцы, депутаты от КПРФ получили 13 мест в столичном парламенте, партии «Справедливая Россия» и «Яблоко» — по три.

8 сентября в России состоялся единый день голосования, напоминает «Царьград». Выборы разных уровней прошли в 85 регионах страны.