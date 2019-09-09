«Умное голосование» Навального потерпело крах в противостоянии с «лопатой Беглова»

Санкт-Петербург, 9 сентября. Так называемая «оппозиция» изначально была обречена на провал на выборах в Петербурге, считает политолог, профессор СПбГУ Дмитрий Гавра.

Согласно предварительным итогам голосования, самовыдвиженец Александр Беглов лидирует на губернаторских выборах. Как считают эксперты уверенную победу в первом туре кандидату в губернаторы обеспечили не слова, а дела.

Известная фраза «лопата Беглова» появилась зимой, когда снег «завалил» Петербург. Беглов, который в тот момент занимал должность исполняющего обязанности главы города, устроил чиновникам настоящий разнос за плохую уборку снега. Он раздал всем лично лопаты, а также на собственном примере показал, как нужно убирать снег.

Петербургский штаб скандального блогера Алексея Навального пытался словами бороться с делами градоначальника. «Оппозиционеры» в рамках «Умного голосования» призывали поддержать на выборах конкурентов Беглова.

Гавра считает, что у соратников Навального изначально не было никаких шансов хоть на как-то успех.

«Общий фон губернаторских выборов в Петербурге был таков, что не по составу кандидатов, не по составу аргументации проблематика радикализации протестных настроений шансов на прохождение не имела. Она и не прошла», — сказал профессор СПбГУ в беседе с «Политикой сегодня».

После обработки 99,26% протоколов самовыдвиженец Александр Беглов лидирует на губернаторских выборах с показателем 64,46%, напомнила «Газета.ру». Второе место занимает Надежда Тихонова от «Справедливой России» (16,85%), третье — Михаил Амосов от «Гражданской платформы» (16.01%).

Петербургская избирательная комиссия отметила, что выборы прошли спокойно и без серьезных нарушений. Однако «оппозиционеры» пытались выдать свои фейковые новости за реальность на выборах. Сорвать выборы пытались Ольга Гусева, Касимир Врански, Максим Резник, Борис Вишневский и Андрей Пивоваров.