Миллер рассказал Путину, как Европа готовится к отмене транзита через Украину

Москва, 9 сентября. «Газпром» в этом году закачает в подземные хранилища Европы не менее 11,4 млрд кубометров газа, что более чем вдвое превышает прошлогодние показатели. Об этом в понедельник заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, ажиотаж на европейском рынке связан с возможностью отмены транзита российского газа через Украину. В этом году заканчивается контракт, и стороны пока не достигли договоренности по его продлению.

Кроме того, нерешенным остается вопрос, будет ли Украина напрямую закупать газ у России для внутреннего потребления. На сегодняшний день Киев покупает реэкспорт российского же газа у европейских перекупщиков, хотя прямой контакт с Москвой позволил бы стране снизить стоимость газа для конечного потребителя на 25%.

Миллер также рассказал Путину о реализации крупнейшего проекта «Газпрома» — строительстве газопровода «Сила Сибири». По его словам, 1 декабря компания планирует начать поставлять газ в Китай.

«Это будет историческое событие, потому что начнутся поставки от самого крупного экспортера газа в мире, самому крупному импортеру. За 30 лет будет поставлен один триллион кубометров газа в Китай. Китайский рынок является самым динамичным и быстрорастущим в мире», — цитирует Миллера пресс-служба Кремля.

Кроме того, «Газпром» рассматривает альтернативные маршруты поставки газа в КНР. Например, — с Сахалинского центра добычи.

Путин в свою очередь призвал использовать возможности Иркутской области, Красноярского края и запасы Ямала, чтобы организовать поставки в Китай через Монголию. Он обратил внимание на то, что Пекин тоже склоняется к этому варианту.