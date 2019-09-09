Намерение сажать за контакты с Россией связали с завистью Зеленского к успехам Медведчука

Действующие власти Украины в лице президента Владимира Зеленского и его команды не хотят допускать до диалога с Россией другие украинские политические силы, считает политолог Александр Дудчак.

Члены депутаты украинской фракции «Голос» намерены в ближайшее время внести в Верховную раду законопроект, который предусматривает уголовное наказание за не санкционированные властями Украины переговоры с Россией. Об этом сообщил ее член Сергей Рахманин. За диалог с Москвой предлагается лишать свободы на срок от 13 до 15 лет, а также права на 5 лет занимать определенные должности.

«В ближайшее время будет зарегистрирован законопроект о криминализации несанкционированных переговоров», — сказал Рахманин на согласительном совете руководителей фракций и групп Верховной рады.

Поводом для этого законопроекта стала зависть определенных политических сил на Украине. Дудчак отмечает, что коалиционная партия Медведчука «Оппозиционная платформа-За жизнь» и он сам лично уделяли очень большое внимание обмену удерживаемых лиц между Россией и Украиной, что не очень нравилось Зеленскому. Выдвижение этого законопроекта партией «Голос» показывает, что она является «идейным братом» политической силы Зеленского «Слуга народа».

«На самом деле украинские власти хотят, чтобы не было попыток других политических сил Украины заработать на подобных мероприятиях дивиденды и обрести популярность у народа. Кроме того, представители нынешней власти на Украине хотят монополизировать общение с руководством России. Поэтому говорить о том, что общение с Россией будет более эффективное, не стоит. Неэффективность – это ключевой критерий для нынешней власти на Украине», — заявил Дудчак в беседе с Федеральным агентством новостей.

Так, многие политические инициативы Зеленского выдвигаются не от его политической партии от союзных политических сил, рассказывает политолог.

«Также власти на Украине многие задачи пытаются решать административным путем, а не через парламент. Работу, непопулярную у людей, они пытаются решать окружными путями», — сообщил эксперт.

Однако сейчас проявляются тенденции, когда не все члены фракции Зеленского голосуют единогласно, уточняет Дудчак.

«Члены партии нарушают корпоративную этику, и это вызывает уважение. Есть некоторые депутаты, которые не идут на поводу у требований по тому, как нужно голосовать в их политической силе. Значит, люди обладают моральными принципами, необходимыми для депутата», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее, глава экспертно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев назвал основные группы депутатов Рады, которые попадут под удар после вступления в силу закона о снятии депутатской неприкосновенности. По его мнению, Виктор Медведчук и его команда, члены фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» находятся под этой угрозой.

Напомним, 7 сентября Москва и Киев по взаимной договоренности освободили осужденных и задержанных граждан. С российской стороны среди них были, в частности, осужденный за подготовку теракта в Крыму украинский режиссер Олег Сенцов и нарушившие российскую морскую границу 24 украинских военных. В тот же день в Россию прилетел руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого освободили по решению суда. Освобождению заключенных предшествовала продолжительная работа и двусторонние переговоры на различных уровнях.