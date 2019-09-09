Французские дети узнают об эрмитажных котах

Санкт-Петербург, 9 сентября. Популярная в России книга для детей «Рыцарь, кот и балерина. Приключения эрмитажных котов» теперь вышла и на французском языке.

История о приключениях юной балерины Маши и говорящего кота Васьки в Петербурге с сентября этого года доступна юным франкоговорящим читателям. Об этом сообщает «Культуромания».

Действие книги разворачивается в Петербурге, но не только в знакомом всем реальном городе с памятниками культуры и архитектуры, но и в «параллельной» Северной столице, где можно прогуляться с экскурсоводом Александром Пушкиным, посетить был в Зимнем дворце или стать участником морского боя на знаменитом крейсере «Аврора».

Отмечается, что ранее в этом году детская история авторства Петра и Ольги Власовых уже была переведена на китайский язык. Теперь об эрмитажных котах узнают и французские дети.

Занимательная фантастическая история о приключениях эрмитажных котов основана на реальном факте. Уже на протяжении почти 300 лет в подвалах Эрмитажа, сначала царской резиденции, а затем крупнейшего музея, на постоянной основе обитают, а можно сказать — проживают — около сотни котов. Они выполняют свою главную функцию охотников на грызунов, оберегая ценное художественное собрание.

А один из пушистых жителей Эрмитажа кот Ахилл в прошлом году даже посещал Смольный. Кот присутствовал при подписании документа об обращении с животными.

Петербург считается городом котов. В Северной столице эти животные запечатлены на многих памятниках, живут в специальных «кошачьих кафе», в музеях (как в случае с Эрмитажем) и даже присутствуют при строительстве новых городских объектов, как, например, кот по кличке Фокс, который помогает поднимать настроение коллективу строительного городка «Лахта Центр». Животному даже подарили атрибуты настоящего строителя: каску и жилетку.