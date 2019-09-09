ФАН разъясняет: как «либеральные» СМИ приписывают победу «оппозиции» на выборах в МГД

Либеральные СМИ пытаются приписать победу на выборах в Мосгордуму так называемой оппозиции. «Дождь», «Ведомости», «Эхо Москвы» и многие другие пишут, что «оппозиция» якобы добилась колоссальных успехов на этих выборах. Между тем, уже сейчас известно, что большинство в Мосгордуме будет принадлежать самовыдвиженцам, среди которых нет ни одного сторонника несистемной оппозиции, так как сторонники скандального блогера Алексея Навального даже не смогли зарегистрироваться кандидатами.

Именно потому, что сторонники Навального не прошли на выборы, он решил использовать чужие успехи для самопиара. В частности, команда Навального начала активно паразитировать на кандидатах от КПРФ, включив их в абсолютно бессмысленную систему «умное голосование».

Напомним, что Алексей Навальный начал поддерживать кандидатов «Умного голосования» только после проведения соцопросов, на основании которых можно было сделать вывод о том, у кого есть большие шансы победить на выборах. Среди этих кандидатов нет ни одного из тех, кого Навальный поддерживал хотя бы на протяжении месяца. Напротив, члены партии КПРФ, как и другие парламентские партии, жестко критиковались Навальным, но это не помешало включить их в систему «умное голосование».

Более того, представители партий, одержавших победу на выборах, уже заявили, что «умное голосование» не имеет к их результату никакого отношения. В частности, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что кандидаты от партии побеждают на выборах в Мосгордуму благодаря своей позиции и авторитету у избирателей, а не за счет так называемого «умного голосования» блогера Навального.

Таким образом, «умное голосование» — это не более чем пиар-ход Навального, а «либеральные» СМИ активно поддерживают этот хайп, вводя читателей в заблуждение выдуманными победами оппозиции.

Ранее сторонники Навального Любовь Соболь, Иван Жданов, Илья Яшин и Константин Янкаускас, подавшие документы для регистрации кандидатами, были отстранены от участия в выборах в Мосгордуму после проверки подписных листов. В подписных листах юриста ФБК оказались «мертвые души». Среди других нарушений — несоответствие паспортных данных, подписи жителей других округов и «автографы» избирателей в двойном экземпляре.