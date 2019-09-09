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ФАН разъясняет: как «либеральные» СМИ приписывают победу «оппозиции» на выборах в МГД

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ФАН разъясняет: как «либеральные» СМИ приписывают победу «оппозиции» на выборах в МГД

Либеральные СМИ пытаются приписать победу на выборах в Мосгордуму так называемой оппозиции. «Дождь», «Ведомости», «Эхо Москвы» и многие другие пишут, что «оппозиция» якобы добилась колоссальных успехов на этих выборах. Между тем, уже сейчас известно, что большинство в Мосгордуме будет принадлежать самовыдвиженцам, среди которых нет ни одного сторонника несистемной оппозиции, так как сторонники скандального блогера Алексея Навального даже не смогли зарегистрироваться кандидатами.

ФАН разъясняет: как «либеральные» СМИ приписывают победу «оппозиции» на выборах в МГД

Именно потому, что сторонники Навального не прошли на выборы, он решил использовать чужие успехи для самопиара. В частности, команда Навального начала активно паразитировать на кандидатах от КПРФ, включив их в абсолютно бессмысленную систему «умное голосование».

Напомним, что Алексей Навальный начал поддерживать кандидатов «Умного голосования» только после проведения соцопросов, на основании которых можно было сделать вывод о том, у кого есть большие шансы победить на выборах. Среди этих кандидатов нет ни одного из тех, кого Навальный поддерживал хотя бы на протяжении месяца. Напротив, члены партии КПРФ, как и другие парламентские партии, жестко критиковались Навальным, но это не помешало включить их в систему «умное голосование».

ФАН разъясняет: как «либеральные» СМИ приписывают победу «оппозиции» на выборах в МГД

Более того, представители партий, одержавших победу на выборах, уже заявили, что «умное голосование» не имеет к их результату никакого отношения. В частности, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что кандидаты от партии побеждают на выборах в Мосгордуму благодаря своей позиции и авторитету у избирателей, а не за счет так называемого «умного голосования» блогера Навального.

Таким образом, «умное голосование» — это не более чем пиар-ход Навального, а «либеральные» СМИ активно поддерживают этот хайп, вводя читателей в заблуждение выдуманными победами оппозиции.

Ранее сторонники Навального Любовь Соболь, Иван Жданов, Илья Яшин и Константин  Янкаускас, подавшие документы для регистрации кандидатами, были отстранены от участия в выборах в Мосгордуму после проверки подписных листов. В подписных листах юриста ФБК оказались «мертвые души». Среди других нарушений — несоответствие паспортных данных, подписи жителей других округов и «автографы» избирателей в двойном экземпляре.

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