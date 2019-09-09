ПНС Ливии осудило правительство ОАЭ за пресс-конференцию сторонника Хафтара в Абу-Даби

Триполи, 9 сентября. Высший государственный совет Ливии осудил правительство ОАЭ за то, что Эмираты позволили представителю фельдмаршала Халифа Хафтара генералу Ахмеду аль-Мисмари провести пресс-конференцию в Абу-Даби. Об этом пишет YeniSafak.

В совете уверены, что подобные действия со стороны правительства ОАЭ разжигают конфликт в Ливии. Кроме того, Высший государственный совет обратился к ООН с призывом задокументировать сообщение о пресс-конференции аль-Мисмари.

«Правительство национального согласия должно принять необходимые меры для реагирования на эти нарушения со стороны ОАЭ», — подчеркнули в совете.

Ахмед аль-Мисмари провел пресс-конференцию в Абу-Даби 7 сентября, передает The Libya Observer. Он был одет в военную форму и заявлял, что силы Хафтара не собираются вступать в переговоры, пока Триполи не будет захвачен.

Напомним, в апреле 2019 года подконтрольные Хафтару силы начали операцию по захвату Триполи и свержению легитимного Правительства национального согласия, признанного ООН. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с тех пор в результате столкновений между двумя сторонами погибло более тысячи человек и около 5,5 тысячи получили ранения.

Беспорядки в Ливии продолжаются с 2011 года, когда в результате восстания был свергнут и убит многолетний правитель страны Муаммар Каддафи.