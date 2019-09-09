Эксперт рассказал, как Facebook навязывал россиянам посты Навального в преддверии выборов

Москва, 9 сентября. Администрация Google, Facebook, YouTube и Twitter связана с политическими группами, которые не скрывают поддержки так называемой «оппозиции» в России. Об этом заявил гендиректор Института политических исследований, сопредседатель Совета по национальной стратегии Сергей Марков.

По словам эксперта, в обсуждении выборов в социальных сетях нет ничего плохого. Дело в том, что руководство Google, социальных сетей Facebook и Twitter, а также видеохостинга YouTube связано с западными спецслужбами, которые действуют в интересах иностранных государств.

К примеру, Facebook, по словам Маркова, намеренно навязывал в преддверии выборов в России пользователям Сети посты скандально известного блогера Алексея Навального и членов его команды — так называемой «оппозиции». И при этом скрывал сообщения сторонников российской власти, добавил эксперт.

«Вот это реальное вмешательство, и этим нужно заниматься», – цитирует его «ПолитЭксперт».

Напомним, заместитель главы Центризбиркома РФ Николай Булаев ранее заявил, что Google публиковал политическую рекламу в день выборов в России, что можно расценить как вмешательство во внутренние дела России. По его мнению, Запад отрабатывает различные способы влияния на электоральные процессы перед выборами 2021 и 2024 года.

При этом в преддверии выборов Роскомнадзор предупредил Facebook, Instagram, Google и YouTube о недопустимости распространения политической рекламы в единый день голосования. В ведомстве подчеркнули, что несоблюдение этих правил будет расцениваться как вмешательство в суверенные дела России, а также как враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в РФ, пишет Infox.ru.

Интернет-гигант Google отреагировал на обвинения. В организации заявили, что поддерживают политическую рекламу, соответствующую российским законам.

В комментарии Федеральному агентству новостей член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов подчеркнул, что Google и Facebook тесно встроены в американский истеблишмент, они пытаются навязывать россиянам выгодных для США кандидатов.