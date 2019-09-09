Сенатор потребовал наказать Facebook за попытки подорвать государственность РФ

Американская социальная сеть Facebook возложила ответственность за политическую рекламу на своих рекламодателей, тем самым «сняв» с себя ответственность за публикации, нарушающие законодательство РФ. По словам представителей соцсети, отвечать перед законом РФ должны якобы те, кто заказал рекламу, а вовсе не Facebook.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей обратил внимание, что Facebook проводит тотальную цензуру политической рекламы в Соединенных Штатах, но при этом активно распространяет рекламу в иностранных государствах, в том числе в России.

По данным заслуживающих доверия источников, реклама финансировалась в основном с иностранных счетов, это касается в том числе и продвижения так называемого «умного голосования» одиозного блогера Алексея Навального.

Сенатор от Республики Крым жестко раскритиковал администрацию соцсети за двуличность и продажность.

«Я уже неоднократно комментировал данную тему. У меня нет страницы в Facebook, я не использую данную социальную сеть для ведения тех или иных дискуссий, поскольку считаю Facebook вражеским продуктом. По моему мнению, его следовало бы вообще запретить на территории Российской Федерации. Пусть американцы дискутируют сами с собой. Либо стоит ввести какие-то серьезные санкции в отношении Facebook и Google. Это образования, враждебно настроенные по отношению к нам. Их используют для подрыва нашей государственности, для провоцирования конфликтов внутри России. Этому необходимо противодействовать», — сказал Сергей Цеков.

Стоит отметить, что это не первое проявление политической цензуры со стороны Facebook. Ранее соцсеть заблокировала официальный аккаунт Федерального агентства новостей, лишив тем самым читателей нашего издания возможности доступа к актуальной и объективной информации. Руководство Facebook не скрывает, что атака на профили ФАН мотивирована политическими причинами.

В свою очередь, Фонд защиты национальных ценностей намерен сделать все от него зависящее, чтобы Роскомнадзор заставил Facebook и Google действовать строго в соответствии с российской нормативно-правововой базой. Об этом рассказал глава ФЗНЦ Александр Малькевич. По его словам, администрация Facebook и Google наплевала на законы РФ.

«Их совершенно ясно предупредили, что если на их ресурсах в эти дни появится политическая реклама, то Россия это расценит, как иностранное вмешательство и воспрепятствование выборам, — напомнил Малькевич. — И что сделал Google, да и не только? — Они фактически подтерлись предупреждением Роскомнадзора, чему есть неопровержимые доказательства. Кажется удивительным тот факт, что глава РКН Александр Александрович Жаров бездействует и не предпринимает контрмер в ходе информационной войны, ведущейся против России», — подчеркнул Малькевич.

По его словам, аналогичным образом действовал и Facebook — администрация препятствовала нормальной работе аккаунта Мосгоризбиркома.

Федеральное агентство новостей направило запросы во все ответственные ведомства с просьбой разобраться, не нарушают ли данные публикации законодательство РФ. Считаем, что Госдума, Совет Федерации, Генпрокуратура, Центризбирком и Роскомнадзор обязаны потребовать от Facebook и Google открыть всю информацию о рекламе, а главным образом предоставить отчеты о том, кем и как она была оплачена.