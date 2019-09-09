Захарова привела данные по нарушениям ВСУ перемирия в Донбассе

Москва, 9 сентября. Данные из докладов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине демонстрируют, что ВСУ нарушают режим прекращения огня в Донбассе чаще, чем ДНР и ЛНР. Соответствующие цифры приведены в инфографике, которую опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что опубликованные данные были подготовлены на основе докладов СММ ОБСЕ за период с 31 июля по 18 августа 2019 года. За это время в ситуациях, когда можно было определить стрелявшую сторону, киевские силовики нарушили режим прекращения огня 1360 раз, республики Донбасса — 527 раз. В случаях, когда можно было определить стрелявшую сторону, ВСУ открывали огонь 499 раз, ДНР и ЛНР — 180 раз. Кроме того, вооруженные силы Украины 33 раза за это время препятствовали работе беспилотников СММ ОБСЕ, ДНР и ЛНР — 16 раз. В докладах также говорится о 333 случаях отсутствия боевой техники ВСУ в местах, предназначенных для хранения. У ДНР и ЛНР таких случаев — 145.

«О процентном соотношении часто говорил Сергей Лавров (глава МИД РФ. — Прим. ред.). Теперь это можно увидеть на инфографике. Это уже не тенденция, а система», — написала Мария Захарова в публикации.

Ранее старший лейтенант Народной милиции ДНР, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сообщил, что исчезновение БПЛА ОБСЕ в Донбассе может быть связано с подготовкой ВСУ крупномасштабного наступления на республики Донбасса.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую «АТО», позднее переименованную в «ООС», против ДНР и ЛНР. По информации ООН, жертвами военной операции стали более 13 тысяч человек. Несмотря на ряд заключенных соглашений о перемирии, ВСУ продолжают обстрелы территорий Донбасса.