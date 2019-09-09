Москва, 9 сентября. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что вторых туров на выборах губернаторов не будет.

Памфилова оценила предварительные результаты выборов губернаторов, которые состоялись накануне. На данный момент практически все протоколы комиссий обработаны.

«Обходимся без вторых туров на сегодняшний день», — констатировала она.

Она отметила активность самовыдвиженцев в кампаниях всех уровней. Кроме того, Памфилова заметила, что непарламентские партии составили хорошую конкуренцию парламентским. Она пояснила, что это «хороший сигнал».

По информации ЦИК, около 76,2% от общего числа избранных 8 сентября депутатов и глав регионов — кандидаты от «Единой России». Доля самовыдвиженцев составила 11,8%. Далее следуют кандидаты от КПРФ (5%), ЛДПР (3,2%), «Справедливой России» (2,3%). Самой успешной непарламентской партией Памфилова назвала «Патриотов России» — 0,36% от общего числа избранных. Меньше 0,1% получили «Партия пенсионеров», «Яблоко», «Партия Роста» и «Зеленые».

Явка избирателей в единый день голосования составила 41,2%. Глава ЦИК отметила, что это на 3,5% выше результата прошлого года.

Выборы 8 сентября прошли без нарушений. Это подтвердил глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов. Ранее Памфилова обратила внимание на множество фейковых сообщений о нарушениях от движения в защиту избирательных прав «Голос», передает «Царьград».