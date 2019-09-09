Сирия готовится вернуть окраины Алеппо и взять под контроль дороги в Латакию и Хаму

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) нанесли мощные артиллерийские удары по расположениям боевиков-исламистов к северо-западу от Алеппо в ответ на их недавние обстрелы в нарушение режима тишины, передает местное издание Al Watan. Подробнее о ситуации на этом участке фронта читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Правительственные силы открыли огонь по позициям радикальных бандгрупп на окраинах оккупированных населенных пунктов Анадан и Харитан, откуда до этого на протяжении двух суток обстреливались мирные кварталы города Нубль, где проживает в основном шиитское население.

Напомним, еще до этого — 6 сентября — представители командования вооруженных сил Сирии предъявили террористам ультиматум, потребовав, чтобы они сдали оружие и добровольно покинули западные и северные окрестности города. Оттуда боевики до сих пор не прекращают вести разрушительные удары, уничтожая инфраструктуру Алеппо и убивая его жителей.

Официальный Дамаск устал терпеть постоянные нарушения радикалами перемирия и, кажется, готов к решительным действиям в предместьях Алеппо, тем более что режим прекращения огня, введенный 31 августа во всей Идлибской зоне деэскалации, завершил свое действие накануне.

На данный момент армия САР пока продолжает соблюдать перемирие в одностороннем порядке. Между тем турецкая сторона уже предложила продлить режим тишины, поскольку ей пока так и не удалось добиться вывода вооруженных группировок из поселений, расположенных вдоль ключевой дороги Алеппо – Хама.

Есть высокая вероятность, что командование сирийских войск прежде чем соглашаться на новое перемирие, решит сначала все же освободить окрестности Алеппо, дабы наконец обезопасить жителей города от постоянных обстрелов террористов. Такое предположение высказал в комментарии для ФАН главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», военный эксперт Борис Рожин.

«Обстрелы боевиков там не прекращались. В последние недели наблюдалась переброска дополнительных сил САА и ополченцев на позиции к западу и к юго-западу от Алеппо. Сейчас в районе фиксируется повышенная огневая активность, с учетом ответных действий правительственных сил. Условия ультиматума джихадисты не выполняют и, судя по всему, намерены его игнорировать», — обратил внимание наш собеседник.

Это означает, что у войск САР попросту не останется выбора, кроме как перейти в наступление на том направлении и взять под свой контроль прилегающие поселения и опорные пункты боевиков. Алеппо — самый густонаселенный город в стране, и близость к нему опорных пунктов террористов создает угрозу для жизней большого количества сирийцев. Уже даже есть информация о возможном начале операции.

«В арабских СМИ и соцсетях циркулируют слухи о том, что если до примерно 15 октября боевики так и не отведут от линии соприкосновения тяжелое вооружение и не прекратят обстрелы, подразделения САА начнут наступление с целью разблокировки трассы Хама – Алеппо. То есть будет силовым путем выполнены те обязательства, которые взяла на себя Анкара во время переговоров, но до сих пор так и не смогла выполнить», — указал эксперт.

Он добавил, что через оккупированные террористами западные окраины Алеппо пролегают стратегически значимые магистрали, связывающие город с остальной частью арабской республики. Контроль над ними становится все более принципиальным моментом для Дамаска по мере развития мирного строительства. А необходимость спасти население — еще одна, бесспорно, даже более важная предпосылка.