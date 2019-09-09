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Facebook отказался платить штраф 3 тыс. рублей по жалобе Роскомнадзора

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Facebook отказался платить штраф 3 тыс. рублей по жалобе Роскомнадзора

Москва, 9 сентября. Руководство Facebook не заплатило штраф в размере трех тысяч рублей за отказ предоставить Роскомнадзору информацию о локализации данных пользователей из России.

Мировой судья участка №422 по Таганскому району Москвы в середине апреля обязал Facebook уплатить штраф в размере трех тысяч рублей. Это решение было принято в связи с тем, что социальная сеть отказалась предоставлять надзорному ведомству  информацию о локализации данных российских пользователей. Позже стало известно, что постановление вступило в силу 25 июня, у компании было два месяца на добровольную уплату штрафа.

«В материалах дела отсутствует информация об исполнении судебного постановления, суд направил необходимые запросы, ожидается ответ», — приводит «Коммерсант» слова представителя суда.

Теперь, как считают юристы, придется возбуждать дело в калифорнийской юрисдикции для взыскания денег с Facebook. Как отметил телеканал «360», в России у социальной сети нет представительства, а ближайшее находится в Восточной Европе — Варшаве.

Отметим, что Facebook уже не первый раз нарушает российское законодательство. Ранее Роскомнадзор выявил распространение политической рекламы в социальной сети в преддверии выборов в РФ, при этом ведомство ранее предупреждало о недопустимости распространения предвыборной агитации в день тишины.

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Источник: Комменрсант
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