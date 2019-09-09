Рогозин рассказал, что у задержанных на объекте Роскосмоса нашли «много интересного»

Москва, 9 сентября. Глава государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин рассказал подробности попытки вторжения злоумышленников на территорию Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности.

По словам Рогозина, сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, «кто они такие». Он отметил, что полиция обнаружила у злоумышленников не только приборы для фотофиксации.

«Там много чего интересного нашли. Не только полиция будет интересоваться. Там и политическая принадлежность, и гражданство у ребят интересные», — передает РИА Новости слова Рогозина.

Глава компании отметил, что на предприятии находится база для тестовых испытаний ракетных двигателей, пишет «Царьград».

Он также уточнил, что неизвестных людей задержали не на охраняемой территории, а на земле, которая сдается в аренду. Кроме того, Рогозин добавил, что службу безопасности поблагодарили.

Глава корпорации особо подчеркнул, что у него отрицательное отношение к любым «непрошеным гостям».

В воскресенье в корпорации сообщили, что в ночь на 8 сентября полсотни человек попытались проникнуть на территорию предприятия, чтобы повредить оборудование. До этого охрана успела задержать еще трех человек, которые пытались с крыши сфотографировать закрытые объекты и выложить фотоснимки в Сеть. В общей сложности за прошедший уик-энд задержали 17 человек.