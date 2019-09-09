Сирия, 9 сентября. «Ан-Нусра»*** казнила двух человек в западной части Идлиба. Три бывших боевика вооруженной оппозиции были убиты в городе Тасиль на юго-западе Даръа. ВС Турции обвиняются в разрушении церкви в кантоне Африн, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли огонь по расположениям исламистов на юге Идлиба.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): задержала 13 сирийцев курдской национальности в кантоне Африн.

«Тахрир Аш-Шам»: казнила двух молодых людей в городе Джиср Аш-Шугур на западе Идлиба.

Курды: заявили об убийстве двух протурецких боевиков вблизи городов Мареа и Азаз в северной части Алеппо; провели рейды у газового месторождения Аль-Эзба северо-западнее Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: обвиняются в уничтожении христианской церкви в Африне.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что боевики бандгрупп, выступающих при поддержке Турции, продолжают притеснять курдское население в Африне. Так, по словам местных активистов, протурецкие исламисты провели серию рейдов в деревне Джука, в ходе которых были задержаны 13 сирийских граждан курдской национальности. Все они были доставлены в неизвестное место без объяснения причин ареста.

Кроме того, новостной портал Arabi Today заявляет о новых случаях разрушения сирийских исторических памятников турецкими военными. ВС Турции и подконтрольные им бандгруппы обвиняются в уничтожении христианской церкви святого Маруна в Африне. Накануне также поступали сведения о том, что протурецкие боевики разграбили археологические памятники у поселка Бирад в районе Шерава. Как известно, в дальнейшем подобные артефакты распродаются на черном рынке.

Тем временем радикалы курдской группировки «Силы освобождения Африна» продолжают вести подпольную деятельность в районах, оккупированных поддерживаемыми Анкарой исламистами. По информации агентства новостей ANF News, в результате вылазок, предпринятых курдами вблизи населенных пунктов Мареа и Азаз, были уничтожены два джихадиста «Сирийской свободной армии» (ССА) или союзных ей формирований.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии»**** (SDF) продолжают операцию по выявлению и уничтожению «спящих ячеек» «Исламского государства»1 в Дейр-эз-Зоре. Согласно данным Twitter-канала (EuphratesPost), курды приступили к обыскам в районе газового месторождения Аль-Эзба, которое располагается северо-западнее административного центра провинции. Напомним, несколько часов назад курдские радикалы также провели рейды в городе Дибан, задействовав военную технику. Пока не поступало никакой информации о возможных пострадавших среди гражданских лиц. Как известно, подобные спецоперации «демократической армии» нередко приводят к жертвам среди мирного населения.

Провинция Даръа

В городе Тасиль на юго-западе Даръа были убиты три бывших боевика вооруженной оппозиции. Информационный портал Halab Today TV сообщает о том, что на момент нападения исламисты находились в одном доме. Об обстоятельствах их смерти пока ничего неизвестно. Личности убитых удалось идентифицировать — их звали Абдул Раззак Аль-Авдат, Имад Аль-Нофал и Ахмад Аль-Карфан. При этом Абдул Раззак Аль-Авдат ранее занимал высокий пост в рядах исламистов. Предполагается, что боевики осуществляли подпольную деятельность в освобожденных районах провинции. Напомним, территория Даръа полностью перешла под контроль Сирийской арабской армии (САА) в ходе операции «Базальт», завершившейся в июле прошлого года. Как известно, Тасиль прежде был оккупирован силами террористической группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшей на верность «Исламскому государству».

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Twitter (MMCSYR) сообщает о том, что на юге региона продолжаются столкновения на линии разграничения сил боевиков вооруженной оппозиции и правительственных подразделений. Артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по расположениям террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» на окраине города Аль-Хасс. Сведения о потерях исламистов в живой силе или военной технике в настоящий момент выясняются.

Между тем Twitter-канал (EksekutifIslami) передает, что террористы «Джебхат Ан-Нусры»1 казнили двух молодых людей в городе Джиср Аш-Шугур на западе Идлиба, обвинив их в организации взрыва заминированного автомобиля в апреле. Тогда жертвами теракта стали по меньшей мере 50 человек. Информация о том, к какому из антиправительственных формирований принадлежали убитые, пока уточняется.

1 Организация запрещена на территории РФ.