Санкт-Петербург, 9 сентября. Многие жалобы, поступившие в горизбирком относительно единого дня голосования в Петербурге, оказались необоснованными. Об этом на пресс-конференции заявил глава городской избирательной комиссии Северной столицы Виктор Миненко.

Он отметил, что многие из поданных жалоб не нашли подтверждения в действительности и больше похожи на попытки «оппозиции» извратить действительность, но уточнил, что все они будут рассмотрены, передают «Невские новости».

«Со всеми поступившими жалобами будут разбираться, но многие из них необоснованны, либо связаны с плохой организацией. <...> Много сообщений о нарушении процедуры голосования. Обычные действия пытались извратить, в частности, в случае голосования с военнослужащими», — объяснил глава горизбиркома.

Говоря о «голосовании с военнослужащими», Миненко, вероятно, имел ввиду слухи о якобы имеющем место подвозе избирателей на участок №105, которые появились в первой половине дня голосования.

В Сети появилась информация, что на участок группами подвозят избирателей, но оказалось, что для голосования массово прибыли курсанты, преподаватели и личный состав Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала Хрулева. Выборы на участке проводились согласно всем правилам, а избиратели приняли участие в голосовании без всякого принуждения.

Миненко также отметил, что все инциденты, которые возникали в ходе выборов, решались оперативно на местах.

Глава городского избиркома рассказал, что идея с экстерриториальными участками реализовалась успешно — избиратели смогли оставаться на выходные за городом и спокойно проголосовать.

Ранее Миненко уже говорил о том, что выборы в городе состоялись. Весомых нарушений зафиксировано не было. Присутствовали только информационные вбросы, инициаторами которых выступала «оппозиция». Особо активно препятствовать проведению выборов в Петербурге пытались Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.

К слову, последний представитель списка, глава фракции «Яблоко», в петербургском Заксе устроил истерику в социальных сетях, заявив о «подготовке фальсификации выборов в Центральном районе города». Вишневский заявил, что результаты выборов якобы собираются подделать.

Напомним, что в Петербурге 8 сентября, наряду с другими субъектами РФ, прошел единый день голосования. В настоящее время осуществляется финальный подсчет голосов.