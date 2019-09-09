На Украине назвали возвращение в ПАСЕ оплеухой Порошенко

Возвращение Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) станет оплеухой силам, стоящим за Петра Порошенко. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал бывший депутат Одесского облсовета, руководитель Центра изучения политических трансформаций ИНО Алексей Албу.

Место Украины в ПАСЕ

Фракция партии «Голос» в Верховной раде предложила парламенту определиться с возможным участием украинской делегации в ПАСЕ. Об этом заявил глава фракции Сергей Рахманин в ходе заседания Согласительного совета парламентских фракций в понедельник, 9 сентября.

Ранее в ПАСЕ восстановили все права российской делегации. Украина и еще шесть стран заявили, что покинут ассамблею, если это произойдет. В свою очередь Киев также отозвал из Страсбурга своего посла. Однако позднее два из семи государств, объявивших демарш (Грузия и Литва), изменили свое решение.

«Есть вопрос, который должен быть первоочередным для рассмотрения нами. Прошу отдельно рассмотреть вопрос о включении в повестку дня работы сессии относительно формата участия или неучастия украинской делегации в работе ПАСЕ», — заявил Рахманин.

Оплеуха силам Порошенко

Как отметил Алексей Албу, инициатива Рахманина — попытка исправить одну из многочисленных ошибок прошлой власти.

«Команда Порошенко руководила страной по принципу, описанному в старой притче, когда святой Николай предложил крестьянину все, что он пожелает при условии, что соседу он даст то же самое, но вдвое больше. И сосед пожелал выколоть себе один глаз. Вся деятельность предыдущей власти сводилась к тому, чтобы навредить России, пусть даже неся колоссальные убытки. Чего стоят различные ограничительные меры на экспортно-импортные операции, различные блокады, выходы из международных соглашений в рамках СНГ и другие нелепости», — пояснил Алексей Албу.

По словам украинского политолога, все эти инициативы прошлой власти хоронятся командой Владимира Зеленского, что не может не радовать.

«Естественно, мы довольно скептически относимся к новой украинской власти, однако приветствуем все прогрессивные шаги. Возврат в Парламентскую ассамблею Совета Европы — значительный шаг навстречу миру, к окончанию конфликта. Данное политическое решение станет публичной оплеухой всем силам, которые стоят за Порошенко», — добавил Алексей Албу.

Украинский политолог считает, что за всеми подобными яркими политическими шагами скрывается что-то еще. Обществу, которое недовольно разрывом отношений с Россией, предлагается их восстановление, но плата за подобное «изменение курса» будет высокой.

«Мы знаем о готовящихся командой Зеленского реформах, в частности, о продаже сельскохозяйственных земель. Все они являются продолжением неолиберального экономического курса, а это значит, что Украину ждет грандиозная социальная катастрофа», — заключил Алексей Албу.

Ранее политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев рассказал ФАН, что Российская Федерация не только триумфально вернулась в ПАСЕ, но и принесла с собой изменения в работу ассамблеи.