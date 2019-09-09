Эксперт уличил Навального в намеренном преувеличении эффекта от «Умного голосования»

Москва, 9 сентября. Одиозный блогер Алексей Навальный намеренно преувеличивает эффект от своего «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму и пытается нарисовать картинку «титанической битвы» для западной прессы. Об этом заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

По его словам, Навальный не просто так поставил в своем списке на коммунистов в противостоянии с «Единой Россией» — он знал о растущей поддержке КПРФ в обществе, которая никак не зависит от действий блогера.

«Это просто пиар Навального, который активно тиражируется западными СМИ, которые приняли пас от Навального и активно включились в его поддержку», — цитирует эксперта «Политика Сегодня».

В качестве примера он привел ресурсы BBC, на которых создали два списка — в одном содержались имена кандидатов от мэрии столицы, во втором — от Навального. Шаповалов подчеркнул, что именно этого эффекта скандальный блогер и добивался.

Однако, как констатировал эксперт, поддержка СМИ Запада, которые в России подозревают во вмешательстве во внутренние дела страны, не помогла одержать победу на выборах ряду кандидатов, которые волей или неволей заручились поддержкой Навального. Шаповалов обратил внимание, что представители КПРФ, «Яблока» и «Справедливой России» победили вовсе не из-за «Умного голосования», а из-за определенного настроения в московском обществе.

«То, что коммунисты являются основной оппозицией действующей власти, в Москве было понятно до «Умного голосования», — заключил эксперт.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. По итогам обработки 99,47% протоколов Мосгоризбиркомом, 26 мест в столичном парламенте займут самовыдвиженцы. 13 мест достанется «Коммунистической партии РФ». Три депутатских кресла получат представители «Справедливой России» и еще три — кандидаты от «Яблока».

Результатами выборов решили воспользоваться в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией». Леонид Волков и другие члены команды одиозного блогера после «анализа» голосования, заявили, что победы кандидатов от КПРФ, ЛДПР и других фракций стали возможны из-за функционирования их проекта — «Умного голосования». «Оппозиция» во главе с Навальным начала призывать москвичей участвовать в нем, провалив митинги в столице. При этом блогер не представил никаких аргументов в пользу выбранных им кандидатов, а просто заявлял, что цель проекта — победить «Единую Россию».

Проект был раскритикован представителями ЛДПР и «Яблока». Даже спонсировавший Навального беглый олигарх Михаил Ходорковский попытался откреститься от связи с блогером из-за «Умного голосования». О неэффективности сомнительного проекта говорил и соратник основателя ФБК Илья Яшин.