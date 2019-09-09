Заявившего о «подчинении» России Киеву украинца поставили в тупик на шоу Скабеевой

Французская газета Le Figaro назвала Киев российским городом на сайте издания, где было опубликовано выступление украинского президента Владимира Зеленского на брифинге по случаю взаимного обмена заключенных россиян и украинцев. В углу видео была указана геолокация «Киев, Россия».

«Какая-то девочка 18-летняя в Le Figaro ошиблась и назвала Киев Россией. Вам это так понравилось. Но я хочу сказать, что быстрее Московия присоединится к Киевской Руси, чем будет наоборот», — заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко.

«Даже не смеется никто, — заметил на это ведущий политического ток-шоу Евгений Попов. — Но помечтайте, вам никто не мешает мечтать».

«Если вы согласны с воссоединением России и Украины, то вы мыслите в правильном направлении», — вмешался в разговор директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Правильно, будет, как было тысячу лет назад: вы подчинитесь нам, а не наоборот. По старшинству», — сказал бывший украинский парламентарий.

А после у Ковтуненко поинтересовались, почему Киев решил наградить моряков, которые незаконно вторглись на российскую территорию во время керченской провокации и которых на днях обменяли на удерживаемых на Украине россиян.

«Какой сигнал вы даете этим России в рамках своего миротворчества и налаживания отношений с нами? И чего вы добиваетесь, спрашивая этих моряков, готовы ли они снова прорываться?» — поинтересовалась соведущая Попова Ольга Скабеева.

«Мы своих граждан, своих украинцев-героев любим, — ответил Ковтуненко. — Мы их награждаем и даем все, что имеем».

«А в чем героизм этих людей? Они незаконно вторглись на территорию РФ», — заметила Скабеева.

«Они выполняли приказы», — напомнил Ковтуненко.

«Они их выполнили? Они прошли под Крымским мостом? Я просто забыла, напомните», — попросила Скабеева.

«Или они — защитники — защитили Украину. В «Лефортово» или в крымском СИЗО, где именно они защищали Украину?» — поинтересовался Попов.

«Неважно. Они молодые, они выстояли, они — наши», — ответил Ковтуненко.