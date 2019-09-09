Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Заявившего о «подчинении» России Киеву украинца поставили в тупик на шоу Скабеевой

214
0 Оставить комментарий

Украинца, заявившего о подчинении России Киеву, завели в тупик на шоу Скабеевой

Французская газета Le Figaro назвала Киев российским городом на сайте издания, где было опубликовано выступление украинского президента Владимира Зеленского на брифинге по случаю взаимного обмена заключенных россиян и украинцев. В углу видео была указана геолокация «Киев, Россия».

«Какая-то девочка 18-летняя в Le Figaro ошиблась и назвала Киев Россией. Вам это так понравилось. Но я хочу сказать, что быстрее Московия присоединится к Киевской Руси, чем будет наоборот», — заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко.

Украинца, заявившего о подчинении России Киеву, завели в тупик на шоу Скабеевой

«Даже не смеется никто, — заметил на это ведущий политического ток-шоу Евгений Попов. — Но помечтайте, вам никто не мешает мечтать».

«Если вы согласны с воссоединением России и Украины, то вы мыслите в правильном направлении», — вмешался в разговор директор Института политических исследований Сергей Марков.

Украинца, заявившего о подчинении России Киеву, завели в тупик на шоу Скабеевой

«Правильно, будет, как было тысячу лет назад: вы подчинитесь нам, а не наоборот. По старшинству», — сказал бывший украинский парламентарий.

А после у Ковтуненко поинтересовались, почему Киев решил наградить моряков, которые незаконно вторглись на российскую территорию во время керченской провокации и которых на днях обменяли на удерживаемых на Украине россиян.

«Какой сигнал вы даете этим России в рамках своего миротворчества и налаживания отношений с нами? И чего вы добиваетесь, спрашивая этих моряков, готовы ли они снова прорываться?» — поинтересовалась соведущая Попова Ольга Скабеева.

Украинца, заявившего о подчинении России Киеву, завели в тупик на шоу Скабеевой

«Мы своих граждан, своих украинцев-героев любим, — ответил Ковтуненко. — Мы их награждаем и даем все, что имеем».

«А в чем героизм этих людей? Они незаконно вторглись на территорию РФ», — заметила Скабеева.

«Они выполняли приказы», — напомнил Ковтуненко.

«Они их выполнили? Они прошли под Крымским мостом? Я просто забыла, напомните», — попросила Скабеева.

«Или они — защитники — защитили Украину. В «Лефортово» или в крымском СИЗО, где именно они защищали Украину?» — поинтересовался Попов.

Украинца, заявившего о подчинении России Киеву, завели в тупик на шоу Скабеевой

«Неважно. Они молодые, они выстояли, они — наши», — ответил Ковтуненко.

«Они выполняли преступный приказ. Они сами об этом говорят. И все ваши эксперты утверждают, что это был приказ Петра Порошенко, основанный на его единственном личном желании — выиграть выборы. Все. Подставил огромное количество людей», — заключил Евгений Попов, поставив тем самым украинца в тупик.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров