Миронов обвинил Навального в попытке приписать «Умному голосованию» успехи справороссов

Москва, 9 сентября. Победа трех кандидатов от партии «Справедливая Россия» на выборах в Московскую городскую думу является только их заслугой, система так называемого «Умного голосования» абсолютна никак на это не повлияла. Об этом заявил во время пресс-конференции лидер партии Сергей Миронов.

По словам лидера партии, так называемое «Умное голосование» должно поблагодарить сильных кандидатов партии, которые без этого проекта и наводки «некоторых товарищей» вели плодотворную кампанию.

«То, что их включили — попытка примазаться к «протестному голосованию», которое было налицо», — объяснил Миронов.

Кроме того, он отметил, что кандидаты «Справедливой России» в течение всего времени трудились в своих округах. Партия «Справедливая Россия» впервые в истории будет представлена в МГД, напомнил Миронов.

Ранее Дмитрий Гудков, вышедший из-под ареста, резко раскритиковал проект Навального «Умное голосование». По его мнению, указанный проект является недолговечным и абсолютно неэффективным. Разносил в пух и прах проект Навального и дистанцировавшийся от так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» бизнесмен Михаил Ходорковский.

«Умное голосование» не вызывает доверия и у прессы. Так, журналистка Леся Рябцева и публицист Дмитрий Лекух указывали на тот факт, что проект Навального является мошенническим и придуман не для отстаивания интересов граждан РФ, а для того, чтобы представители так называемого «ФБК» смогли собрать средства для хорошего «отдыха за границей». Член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев обратил внимание на перечень кандидатов в столичный парламент, за которых предлагает голосовать Навальный, и выдвинул версию, что блогер может использовать свой проект для сведения личных счетов с конкурентами.

Напомним, проекты опального блогера Навального систематически подвергались критике со стороны представителей СМИ и экспертов. Отмечалось, что сайты незаконных профсоюзов блогера могут использоваться для сбора и перепродажи личных данных россиян на черном рынке.