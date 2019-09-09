  Памфилова объявила об отмене итогов выборов в петербургском МО Народный

Санкт-Петербург, 9 сентября. Глава Центризбиркома Элла Памфилова объявила об отмене итогов выборов в петербургском муниципальном округе Народный.

В результате бюрократической ошибки на участке №1538 избирателям были выданы бюллетени с муниципальными депутатами из другого округа. Всего было замечено 1360 таких бюллетеней.

В итоге было принято решение аннулировать результаты и назначить повторные выборы на данном участке, пишет портал «Невские новости».

Отметим, что результаты выборов были также отменены на избирательном участке в Сергиевом Посаде, где неизвестный мужчина засунул в урну стопку бюллетеней. Памфилова не исключает, что это была намеренная провокация, поскольку нарушитель знал, что на участке присутствуют наблюдатели и установлены видеокамеры.

8 сентября в Москве, Петербурге и других городах России состоялись выборы разного уровня. Жители столицы выбирали депутатов Мосгордумы, а петербуржцы — муниципальных депутатов и губернатора. Окончательная явка на выборах составила 41,2%.

Стоит отметить, что губернаторские выборы в Петербурге прошли без существенных нарушений. Петербургский горизбирком получил всего 105 жалоб на работу территориальных комиссий, из которых лишь 5 касались непосредственно выборов губернатора, остальные имели отношение к избранию муниципальных депутатов.