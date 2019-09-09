Эксперт заявил, что за Беглова голосовали думающие петербуржцы

Санкт-Петербург, 9 сентября. Председатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга Всеволод Беликов заявил, что за врио губернатора Александра Беглова голосовали думающие горожане, которые судят о людях по делам.

По мнению Беликова, за период работы Беглова на посту врио губернатора он не словами, а делом показал заботу о городе и его жителях. За довольно короткое время главе Северной столицы удалось решить несколько серьезных задач, убежден эксперт.

«И даже метро, которое некоторые ему ставят в минус, это плюс, — приводит слова Беликова «Инфореактор». — Он не гонится за дешевым популизмом. И умные люди, может, немножко пошумели, но поняли, что не надо предъявлять «потемкинские деревни»: подождем еще неделю, все доведут до конца, запас прочности будет 100, если не 200 процентов, и все будет нормально».

Председатель Совета муниципальных образований обратил внимание, что в своей работе Беглов отказался от дешевого популизма и работал на результат.

«Подавляющее большинство петербуржцев — думающие люди, — убежден Беликов. — Вот поэтому это осознанный, продуманный, абсолютно объективный и правильный выбор».

Отметим, после обработки 98,93% голосов Беглов остается абсолютным лидером — на данный момент уровень его поддержки в городе достигает 64,47%. Имидж опытного хозяйственника не смогли очернить даже многочисленные провокации со стороны так называемой оппозиции — например, блогера Алексея Навального, который в соцсетях пытался дискредитировать избирательный процесс.

Откровенными фейками пытались сорвать выборы и другие «оппозиционеры» — Максим Резник, Ольга Гусева, Андрей Пивоваров, Борис Вишневский и Красимир Врански. Однако после проверки выяснилось, что все их сообщения сфабрикованы и не соответствуют действительности. Выборы 8 сентября прошли без нарушений.