Кирилл Вышинский провел первую на свободе встречу с журналистами. ФАН-ТВ

Был обменным фондом. Кирилл Вышинский провел первую после своего освобождения встречу с журналистами. В пресс-центре МИА «Россия сегодня» для общения с коллегой пришли сотни репортеров. Встретили, как и полагается, хлебом с солью аплодисментами.

«Настоящий мотив я понял в день обыска, а потом задержания, буквально в три часа дня. Я сидел в комнате, шел обыск, и адвокат, который присутствовал, показал мне заявление о том, что Вышинского было бы неплохо на кого-то обменять. Вплоть до того, что назывались конкретные фамилии, в том числе, Сенцов. Я сижу в комнате собственной квартиры, не закончено процессуальное действие, идет обыск, мне не предъявлено никакое обвинение, я вообще в этот момент ни в чем не виноват, и даже не обвинен, а меня уже на кого-то меняют», — сказал журналист Кирилл Вышинский.

Во встрече также принял участие Дмитрий Киселев. Он подчеркнул, главный вопрос встречи — вопрос мотивов задержания. Кирилл Вышинский отметил: он продолжает находиться под следствием. Скрываться не планирует, будет являться в украинский суд по первому требованию.

«Я представляю себе это просто: покупаю билет и лечу в Киев. Насколько безопасно — не знаю. Честно скажу, понятное дело, что было очень неприятно, когда я слышал, выходя из автозака, крики и угрозы в адрес Татьяны Москальковой. Которой, кстати, огромное спасибо за то, что со мной произошло. Потому что это был единственный человек, которого я видел. Я понимал, что моей судьбой озабочены многие. Но персонализировалось это в Татьяне Москальковой», — подчеркнул журналист.

Те, кто поддерживал и находится рядом, испытали на себе давление со стороны украинских властей. Так, адвокат Вышинского тоже подвергся преследованию по делу шестилетней давности. В суд его вызывали ровно в момент запланированной встречи с его подзащитным. Все это оказывало дополнительное давление на журналиста.

Однако из-под содержания в СИЗО его отпустили еще за десять дней до международного обмена. А приехать в Россию спецбортом его попросила Татьяна Москалькова. Сам же Вышинский планировал полететь в Москву через Минск, где должен был встретиться с Дмитрием Киселевым. Во Внуково Вышинский приземлился с тремя букетами цветов: для Татьяна Москальковой, своей матери и жены.

Обмен между Россией и Украиной прошел в минувшие выходные в формате «35 на 35». В числе освобожденных со стороны Москвы украинские моряки, задержанные в Керченском проливе в ноябре прошлого года. В Россию вернулся главный свидетель по делу о крушении малазийского боинга Владимир Цемах.