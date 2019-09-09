В Гонконге появился кенотаф фальшивым героям протеста, как на Майдане

Гонконг, 9 сентября. Оппозиция Гонконга распространяет дезинформацию о неких погибших демонстрантах, которых якобы убили полицейские в ходе пресечения беспорядков на станции метро Prince Edward. «Здесь убиты восемь человек и выбиты три глаза», - написано по-английски и по-китайски на стенах закрытой сейчас станции метро. Территория вокруг станции превращена в кенотаф, туда приносят цветы и баннеры с гневными лозунгами, обращенными к полиции и властям.

Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Сообщения о гибели протестующих в Гонконге всю минувшую неделю распространялись в социальных сетях и западных СМИ, а в понедельник 9 сентября этим слухам решили дать материальную основу, доставив к станции Prince Edward цветы и баннеры.

Рядом со станцией расположен полицейский участок Mong Kok, который почти ежедневно подвергается атакам в вечернее и ночное время – его пытаются сжечь. Полицейский из наряда неподалеку дал ФАН комментарий о ситуации, попросив не показывать его лицо из-за формальных ограничений на комментарии для прессы.

«Согласно официальным данным, за все время беспорядков в Гонконге не погиб ни один человек. Я не понимаю, откуда эти люди взяли сведения о погибших на этой станции или где-то еще. Никто не погиб, это ложь, которую специально распространяют, чтобы разозлить людей. На станции Prince Edward неделю назад были беспорядки, огромная толпа там все ломала и крушила, некоторые зачинщики были задержаны, но они все живы, с ними все в порядке, но им предстоит ответить за вандализм», - заявил ФАН офицер полиции.

Примечательно, что в социальных сетях распространяют так называемые списки погибших, но, когда эти списки были проверены журналистами материкового Китая, оказалось, что речь идет о самоубийцах, действительно умиравших в Гонконге. Заметим, что согласно официальной статистике, в Гонконге кончают жизнь самоубийством примерно по два человека в день, это довольно высокий уровень. И теперь всех местных самоубийц оппозиция записывает в «жертвы кровавого режима».

Оппозиционная пресса и журналисты западных СМИ сегодня активно снимали кенотаф у станции Prince Edward, а многие оппозиционеры помогали им создать нужную картинку, скорбно возлагая белые цветы, низко кланяясь по восточному обычаю и даже натурально рыдая на камеру. Однако, на вопросы корреспондента ФАН, знают ли они лично кого-то из погибших, видели ли они тела или обстоятельства гибели, положительного ответа не дал никто из скорбящих. Больше всего это напоминает памятники так называемым «героям небесной сотни» на Майдане. Вот и в Гонконге, строго по лекалам Майдана, появился такой памятник.

Тем временем у местной оппозиции появился новый повод для протестов. Глава местной администрации Кэрри Лэм не смогла отозвать скандальный законопроект об экстрадиции без согласия Китая. Как сообщает местная пресса, глава администрации Гонконга Кэрри Лам поняла, что идти на уступки протестующим бесперспективно, особенно если протесты откровенно подогреваются со стороны США, что показала воскресная многотысячная акция у генконсульства. Поэтому в понедельник Кэрри Лэм заявила, что скандальный законопроект пройдет второе чтение в среду. Как предполагает пресса Гонконга, Кэрри Лэм не могла отозвать законопроект без согласия Китая. Таким образом ранее обещанный отзыв законопроекта может не состояться, а это означает, что протест в Гонконге получает новый импульс.

ФАН следит за развитием событий.