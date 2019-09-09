«Лопата Беглова» оказалась в разы сильнее фейковых новостей «оппозиции»

Санкт-Петербург, 9 сентября. Жители Петербурга отдали предпочтение самовыдваиженцу Александру Беглову, поскольку он является настоящим хозяйственником и работает на благо города, считает заместитель председателя петербургского Закса Анатолий Дроздов.

Многие эксперты убеждены, что Беглов смог заручиться поддержкой избирателей благодаря своему подходу к работе. Действительно, он руководил городом не из кресла рабочего кабинета, а исключительно на местах.

В то время как врио главы Северной столицы активно участвовал в развитии Петербурга и решал насущные проблемы, так называемая «оппозиция», в частности, скандальный блогер Алексея Навальный, распространяла в Сети фейковые новости, пытаясь дестабилизировать политика и выборы в целом. Смотря на предварительные итоги голосования, можно сделать вывод: либералы потерпели крах в этой «битве».

Дроздов, комментируя предварительные итоги голосования, заявил, что петербуржцы отдали предпочтение Беглову, поскольку он «сильный хозяйственник». По его словам, кандидат на пост губернатора всегда держит руку на пульсе жизни города, отвечая не только за развитие Северной столицы, но и за безопасность жителей.

«Вспомните последний момент – открытие метро. Беглов лично присутствовал в этот день на объекте и обратил внимание на безопасность для жителей при открытии новых станций метрополитена», — сказал член петербургского Закса в беседе с «НьюИнформ».

Политик, говоря о деятельности так называемых «оппозиционеров», отметил, что либералы ничего хорошего для города не сделали.

«Сети так называемой оппозиции — это просто вакуум», — констатировал Дроздов.

Напомним, в единый день голосования 8 сентября в Северной столице прошли выборы губернатора и муниципальных депутатов.

После обработки 99,26% протоколов самовыдвиженец Александр Беглов лидирует на губернаторских выборах с показателем 64,46%. Следом идут Надежда Тихонова от «Справедливой России» (16,85%) и Михаил Амосов от «Гражданской платформы» (16.01%).

Петербургская избирательная комиссия отметила, что выборы прошли спокойно и без серьезных нарушений. Однако горизбирком зафиксировал активное распространение фейковых новостей и видео о выборах в Северной столице. Сорвать выборы в Петербурге пытались «оппозиционеры» Ольга Гусева, Касимир Врански, Максим Резник, Борис Вишневский и Андрей Пивоваров.