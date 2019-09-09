Концерт популярных российских исполнителей собрал в Луганске свыше 18 тыс. зрителей

Луганск, 9 сентября. Концерт популярных российских исполнителей Иракли и Elvira Т, посвященный 224-й годовщине образования Луганска, собрал на Театральной площади более 18 тыс. зрителей. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Популярная российская певица и композитор Elvira Т уже не впервые приезжает в Луганск. В этот раз она первой вышла на сцену и исполнила для жителей и гостей города свои хиты «Эти роли не для нас», «Экстра-любовь», «Не будь дурой», «Девочка на рейве» и многие другие. Публика с восторгом встречала каждую композицию певицы.

Певец и радиоведущий Иракли уже второй раз в этом году приезжает в Луганск. Признается, что ему очень приятно выступать для луганчан и дарить им хорошее настроение.

«Мне очень радостно, я горд, что выбор, вот уже не первый раз, падает на артиста Иракли. Мне это лестно. Значит, что предыдущие разы, которые я сюда приезжал, были не зря. Мы выступали здесь всегда от души и это привело к тому, что и сегодня я тоже здесь», — рассказал Иракли журналистам перед своим выступлением.

По словам артиста, «задача артистов приезжать к вам и хоть немножечко радовать людей, которым повезло меньше, чем людям в других странах или у нас в Москве — это очень ответственно».

«Я вас поздравляю с сегодняшним праздником и желаю, чтобы город процветал. Самое главное, чтобы мир был на небе и в душе. Странно, что в XXI веке ценность этого настолько важна. Мне кажется, это должно быть само по себе. Желаю, чтобы и любовь была, и благополучие, чтобы мы приезжали в мирный Луганск», — добавил Иракли.

Завершился праздничный концерт красочным фейерверком над Театральной площадью.