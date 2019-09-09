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Сторонники Хафтара назвали наиболее эффективный способ восстановления законности в Ливии

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Сторонники Хафтара назвали наиболее эффективный способ восстановления законности в ЛивииТриполи, 9 сентября. Сторонники маршала Халифы Хафтара исключили призыв ООН вернуться за стол переговоров, а его представитель заявил, что военное решение является лучшим способом разрешения конфликта. Об этом на пресс-конференции заявил генерал Ахмед аль-Мисмари.

«Когда оружие говорит, дипломатия умолкает. Время возвращения к диалогу прошло», — заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари. — Военное решение является лучшим решением для обеспечения безопасности и восстановления законности».

В 2011 году в Ливии наступил хаос. Он был вызван свержением и убийством ливийского лидера Муаммара Каддафи. В тот момент Ливия де-факто перестала отождествляться как единое государство. В настоящее время в стране установлено двоевластие. На востоке руководит избранный народом парламент, а на западе — в столице Триполи — правит сформированное при поддержке ООН и ЕС Правительство национального согласия.

Вопрос урегулирования ливийского конфликта остается открытым.

Недавно премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж прокомментировал дипломатические методы урегулирования конфликта в стране.

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Источник: Gulf Today
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