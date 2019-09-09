«Лопата Беглова» смела всех конкурентов и провокации Навального, заявил эксперт

Санкт-Петербург, 9 сентября. Доверие избирателей к Александру Беглову, лидирующему на выборах губернатора Санкт-Петербурга, обусловлено результатами его эффективной деятельности, перед которой любые провокации так называемой «оппозиции» оказались бессильны. Об этом заявил политолог Алексей Ломов.

По его словам, врио губернатора на деле доказал, что достоин победы на выборах. С приходом Беглова в Северной столице многие процессы сдвинулись с мертвой точки. О чем свидетельствует, например, открытие новых станций метро, масштабное строительство объектов инфраструктуры и даже зимняя уборка улиц, когда на город выпало аномальное количество осадков, указал политолог.

«Беглов показал главное — он готов взяться за дело и решить проблему», — цитирует эксперта «ПолитРоссия».

Тем временем такие скандальные личности, как блогер Алексей Навальный, считает Ломов, сподобились только на несколько неубедительных провокаций в Сети в провалившейся по итогу попытке создать негативный фон вокруг выборов.

При этом Беглов сумел одержать верх не только в процессе голосования, но и в Интернете, где его страница в социальной сети «ВКонтакте» пользуется большой популярностью и, что главное, приносит пользу петербуржцам, подчеркнул политолог.

«Так что можно сказать, что «лопата Беглова» смела всех конкурентов», – констатировал эксперт.

Как напоминает «Газета.ru», в минувшее воскресенье в РФ состоялся единый день голосования. В городе на Неве выбирали нового губернатора. Как сообщил глава городской избирательной комиссии Виктор Миненко, по итогам обработки 98,93% протоколов Беглов лидирует с результатом 64,47%. На втором месте оказался кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова — 16,85%. Представитель «Гражданской платформы» Михаил Амосов получил 15,99%.

По данным ЦИК, явка на выборах губернатора в прошедшее воскресенье составила более 30,08%, серьезных нарушений во время голосования не зафиксировали, а нарушения на муниципальных выборах касались, в основном, представителей «оппозиции».

Сорвать выборы в Петербурге особенно активно пытались Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Борис Вишневский и Андрей Пивоваров.

Ранее в разговоре с Федеральным агентством новостей директор Института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что Беглов показал себя как «крепкий хозяйственник», чем и обусловлен его успех на выборах. Сразу после завершения голосования врио губернатора поблагодарил волонтеров штаба общественной поддержки и каждого из кандидатов на пост главы Северной столицы.