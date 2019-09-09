Прокуратура Москвы подала иск против Навального, Яшина и Соболь

Москва, 9 сентября. Прокурор Москвы подал иск против блогера Алексея Навального и его соратников. Ответчиками по делу выступили снятые за нарушения кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов, Александр Соловьев, Владимир Милов, а также глава штаба Навального Олег Степанов и сотрудник ФБК Георгий Албуров.

Суд претензий не раскрывается, однако СМИ утверждают, что прокуратура намерена взыскать с так называемой «оппозиции» определенную сумму денег. Вероятнее всего, речь идет о серии незаконных митингов, которые либералы организовали в Москве в знак протеста против отказа в регистрации на выборах. Все эти акции не были согласованы с московскими властями и как правило заканчивались столкновением с полицией.

Примечательно, что это уже шестой иск к Навальному и его соратникам в связи с митингами. Ранее в суд обратились «Мосгортранс», «Автодор», московский метрополитен, служба «М Такси» и владелец ресторана. Суммарная сумма претензий превышает 13 млн рублей.

Заявители утверждают, что понесли прямые и косвенные (упущенная выгода) убытки из-за действий «оппозиционеров», которые каждую субботу устраивали незаконные митинги в центре города, провоцируя перекрытие улиц и транспортный коллапс.

Напомним, что поводом для акций послужило решение Мосгоризбиркома отказать Яшину, Соболь и другим оппозиционным кандидатам в регистрации на выборах в Мосгордуму в связи с массовыми нарушениями. У Соболь, к примеру, полиция обнаружила целую фабрику по производству фальшивых подписей, а также подписи умерших людей.

Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела по факту организации массовых беспорядков и нападения на полицейских. Организаторы беспорядков могут получить до 15 лет лишения свободы, если их вина будет доказана, а провокаторы — до 10 лет.

Отметим, что пока что организаторы митингов проходят по административным статьям. Соболь за неоднократные призывы участвовать в несанкционированных акциях выписали несколько штрафов на 930 тыс. рублей. Илья Яшин, Константин Янкаускас, Иван Жданов и Дмитрий Гудков отправились под административный арест. Что же касается Навального, то он может стать фигурантом уголовного дела, правда, не по делу о митингах, а в связи с деятельностью основанного им ФБК. Фонд подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.